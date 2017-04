Markdorf Wenn Figaro auf Copacabana trifft: Stadtkapelle und Bürgermusikverein spielen Doppelkonzert

Die Stadtkapelle Markdorf hat gemeinsam mit dem Bürgermusikverein Mäder ein Doppelkonzert gespielt. Auf der Bühne zeigten die Musiker eine Bandbreite von Mozart bis Barry Manilow.

Die Stadtkapelle Markdorf ist am Samstagabend in der Stadthalle aufgetreten. Sie hatte sich zu ihrem diesjährigen Frühjahrskonzert den Bürgermusikverein Mäder eingeladen. Dessen Musiker bestritten, von ihrem Kapellmeister Thomas Halfer dirigiert, den ersten Teil des Doppelkonzerts. Im zweiten Teil leitete dann Reiner Hobe das Markdorfer Blasorchester. Das gemeinsame Programm war schon eine Woche zuvor während eines gemeinsamen Auftritts im vorarlbergerischen Mäder gespielt worden. "Ein tolles Konzert", schwärmte Brigitte Waldenmaier. Die Vorsitzende der Stadtkapelle begrüßte das Publikum und kündigte auch die Stücke der Markdorfer Musiker an. Außerdem gab sie einen Gastauftritt im Schlagzeugregister – direkt neben Gerhard Eberl, dem Direktor der örtlichen Musikschule.

Eberl und drei weitere Mitspieler aus den Bereichen Trommel, Glockenspiel und Rhythmus der Stadtkapelle waren keineswegs erst in ihrem Programmteil des Doppelkonzerts zu hören. Sie standen Schlagwerkern des Bürgermusikvereins bereits in der ersten Konzerthälfte zur Seite. Mit Bongo-Trommeln, Ratschen und Glocken unterstützte das blau bejackte Quartett aus der Gehrenbergstadt die Mäderer in ihren grünen Trachten. Sodass "Copacabana", der Ohrwurm Barry Manilows, im Arrangement von Johan de Meij ein wahrer Rhythmen-Frühlingsregen wurde – belebend, erfrischend, fröhlich, bunt. Das war das heitere Gegenstück zu Stücken wie der "Amerikanischen Trilogie", mit denen Kapellmeister Halfer die wuchtige, die triumphal-pathetische Seite des Bürgermusik-Repertoires gezeigt hatte. Vielseitigkeit war denn auch erneut wieder das, was Stadtkapellen-Leiter Reiner Hobe unter Beweis stellen ließ.

Seinen Programmteil prägte das Thema Hochzeit. Brigitte Waldenmaier hatte gleich zu Beginn das Feld markiert. "Daa, da, ta-ta" und "Taa, daa, ta-ta-ta-ta" verwiesen je auf die Klassiker von Wagner und Felix Mendelssohn Bartholdy, denen Hobe sodann schöne Alternativen entgegenstellte. So dirigierte er eine traditionelle Hochzeitsweise aus Norwegen. Darauf führte er vor, dass die Stadtkapelle dem Mozartschen "Figaro" gewachsen ist.

Zum Höhepunkt des Abends machte indes Klarinettist Martin Weiß die drei Klezmer-Stücke, mit denen die Stadtkapelle in die beinah ausgelöschte Klangwelt der Aschkenasi führte. Die kecke Munterkeit seiner Solo-Klarinette wechselte sich mit eher Melancholischem ab. Vom Orchester waren mal sanfte Tuba-Töne, mal klangsatte Farbigkeit zu hören. Es wunderte also niemanden, als auch das Publikum sämtliche Register der Begeisterung zog. Sie reichten von Bravos über melodisches Pfeifen bis hin zu tosendem Applaus.

Das Programm

Thomas Halfer dirigierte: Malaguena, An American Trilogy, Tales from Ireland, A Gipsy Girl, Copacabana, Best of Rainhard Fendrich. Und Reiner Hobe: Bruremarsij fra Lodingen, Le Nozze di Figaro, Klezmer Classics, Klezmer Clarinet, A Klezmer Karnival, Wir Musikanten.