Markdorf-Ittendorf Weizenbierfest: Sonnenstrahlen helfen den Guggenbichlern

Wetterkapriolen sorgten beim Weizenbierfest der Narrenzunft Guggenbichler für schwankende Besucherzahlen.

Glück im Unglück hatte die Narrenzunft Guggenbichler bei ihrem 29. Weizenbierfest. Durch Sturmböen und Regengüsse blieben die Besucher zunächst aus. Da half es auch nichts, dass der Veranstalter das Fest bei schlechtem Wetter in das trockene Bürgerhaus verlegte.

Am Samstagabend-Programm kann es kaum gelegen haben. Mit der Blaskapelle "Schorle Sprinter" aus Hagnau hatte die Narrenzunft eine humoristische und unterhaltsame Musikkapelle engagiert. "Die Besucherzahlen waren an diesem Abend leider sehr überschaubar", brachte es Zunftmeister Fabian Kohl auf den Punkt. Dafür erstrahlte das Gesicht des Zunftmeisters am Sonntag, als mit den Sonnenstrahlen dann die Besucher in Scharen nach Ittendorf strömten. Unter aufgespannten Sonnenschirmen genossen die Gäste die gute Stimmung in der großen Gartenwirtschaft vor dem Bürgerhaus.

Wirtschaftlich trage sich das Weizenbierfest mit Blick auf diesen Aufwand nicht, erklärte der Zunftmeister im Gespräch mit dem SÜDKURIER. "Unseren Mitgliedern und mir ist es aber ein Bedürfnis, an dieser Veranstaltung festzuhalten. Sie ist ein beliebter Treffpunkt, wo sich Dorfbewohner und Freunde von außerhalb in geselliger Runde treffen", sagte Kohl.

Am Vormittag ließen es sich die Besucher beim zünftigen Frühschoppenkonzert mit dem Musikverein Ittendorf gut gehen. Der neue Dirigent Gerhard Thiel feierte hier seine Premiere beim Weizenbierfest.

Beim Mittagsprogramm entführte das Gesangs-Duo "I Ragazzi del Sud" das Publikum in sein italienisches Heimatland. Auf dieser musikalischen Reise wurde es temperamentvoll, romantisch und lebenslustig. Das Duo Mariangela und Alessandro hatte in kürzester Zeit die Herzen der Besucher erobert, die die warmen Temperaturen und den musikalischen Ausflug nach Italien sichtlich genossen. Flotte Bedienungen und fleißige Helfer an der Theke und in der Küche gaben indes alles, dass es den Besuchern auch kulinarisch an nichts fehlte.