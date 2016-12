Markdorf Weihnachtszirkus in der Riedheimer Straße

Der Familiencircus Sperlich gastiert bis Sonntag mit buntem Programm in Markdorf

Markdorf – "Hier riecht es so!", meint die vierjährige Emma, als sie mit ihren Eltern das Zirkuszelt betritt. Ja es riecht – nach Popcorn, Sägespänen, nach Tieren, Zuckerwatte und Aufregung. Seit 25. Dezember gastiert der Familiencircus Sperlich als erster Markdorfer Weihnachtszirkus in der Bergheimer Straße.

"Am ersten Tag war der Andrang groß und alle waren begeistert", verrät Tanjela Sperlich. Am zweiten Weihnachtsfeiertag lief es nicht so gut, am Dienstag besuchten dann an die 70 Menschen den Zirkus. Viele Großeltern mit ihren Enkeln oder ganze Familien waren gekommen, um schöne und besondere Stunden gemeinsam zu erleben.

Das Repertoire der Familie Sperlich hat einiges zu bieten. Egal ob Akrobatik, Tierdressur oder Clown-Albereien – das bunte Programm bietet für jeden etwas. Bereits 2012 gastierte der kleine Familienzirkus in Markdorf.

Nach vier Jahren im Ausland sind die Künstler nun wieder in Deutschland unterwegs. Was nicht immer so einfach ist, wie Tanjela Sperlich verrät. "Es ist schon oft ein Kampf mit den Behörden und häufig werden alle kleinen Familienzirkusse über einen Kamm geschert. Wer einmal schlechte Erfahrungen gemacht hat, überträgt es gleich auf alle. Das ist schade", erklärt die Zirkusdirektorin. Dabei ist man als Zirkus angewiesen auf die Zuschauer, schließlich lebt die ganze Familie davon.

Die Zuschauer im kleinen Zelt sind neugierig. Vor allem die Kinder fiebern mit und sind nach jeder Nummer gespannt, was folgt. Clown Banane, gespielt vom 18-jährigen Manolito Sperlich, liefert sich die ganze Vorstellung über ein Duell mit Zirkusdirektor Jan Sperlich und hat die Lacher auf seiner Seite. Banane sagt zum Beispiel "du bist ein Schurke", der Direktor kontert "und du 'ne eingemachte Gurke".

Michelle Sperlich begeistert mit ihren Akrobatiknummern sowohl in der Luft, auf dem Seil als auch am Boden. Manch ein Zuschauer kann nicht glauben, mit welcher Leichtigkeit und Ästhetik sie ihren zarten Körper bewegt und verbiegt.

Ihr Bruder Angelo zeigt Kunststücke am Solotrapez oder bei einer Rola-Rola-Nummer, die von Kraft, Mut und absoluter Konzentration zeugen. Als "Mann mit dem eisernen Kinn" jongliert er ganze 40 Kilogramm. Das alles sieht nach hartem Training, täglichen Übungsstunden und jeder Menge Arbeit aus. "Zum Trainieren kommen wir gar nicht", berichtet Tanjela Sperlich. Als kleiner Familienbetrieb mit neun Personen hängt alles – vom Aufbau über die Versorgung der Tiere bis hin zur Verteilung von Flyern – an der ganzen Familie.

"Neues eingeübt wird in der Winterpause. Ansonsten muss es mit kurzen Proben laufen. Wobei die Kids echt fit sind und viele neue Nummern schon nach einer Woche drauf haben", verrät die sechsfache Mutter dem SÜDKURIER. Und ergänzt: "Das liegt uns allen einfach im Blut."

Sie selbst und ihr Mann Jan Sperlich sind für die Tiernummern im Programm zuständig. Welsh-Ponys, Pudel, argentinische Zwergponys, Lamas und Kamele hören auf ihre Ansage. Dabei ist ihnen eine artgerechte Haltung und die Einübung der Kunststücke in Freiheitsdressur sehr wichtig.

Jede freie Minute widmen sie dem Zirkus und haben noch nie ans Aufhören gedacht. "So schwer es manchmal ist, wir lieben den Zirkus", sagt Tanjela Sperlich und strahlt. "Wenn es die kommenden Tage so weitergeht mit 70 bis 100 Personen pro Vorstellung, sind wir zufrieden", erklärt ihr Mann.

"Ein Highlight wäre, wenn das Zelt mit seinen 300 Plätzen sogar einmal voll wäre", verraten beide. Und beenden das Programm mit Lasso-Show und Messerwerfen mit der ganzen Familie unter lautem Applaus.

Familiencircus Sperlich

Der Familiencircus Sperlich besteht mittlerweile in der vierten Generation. Seit 20 Jahren wird er von Jan und Tanjela Sperlich geführt.

Gemeinsam mit ihren Kindern Angelo (25), Michelle (22), Manolito (18), Michael (13), Danny (11), Elena (9) und Schwiegersohn Joel begeistern sie die Zuschauer in Deutschland, Österreich und Südtirol mit ihrem Programm. Der kleine Familienzirkus gastiert bis zum 1. Januar in Markdorf. Die 90-minütigen Vorstellungen beginnen täglich um 16 Uhr, am Sonntag bereits um 14 Uhr.

Informationen im Internet: