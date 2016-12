Markdorf Weihnachtsaufführung feiert Premiere

Außergewöhnliche Aktion des Bildungszentrums: Verbundschüler singen, sprechen und musizieren und zeigen damit ihr ganzes Können. Eine gemalte Winterlandschaft bildet die Kulisse für die Aufführung in der Stadthalle.

Sie stehen vor einer tief verschneiten Landschaft. Freilich bloß einer gemalten. Und so bitterkalt, wie in der Geschichte, ist es längst nicht in der wohlbeheizten Stadthalle. In der die Temperatur durchaus noch angestiegen sein dürfte. Denn hier strahlen Scheinwerfer auf die Bühne. Außerdem aber sitzen 430 Schüler auf den sich im Saal reihenden Stühlen.

Ein Mädchen aus der Gruppe auf der Bühne hebt den Arm. „Folgt dem Stern“, ruft sie. Der blinde Alte, der König und der lautenspielende Knabe, deren Rollen je wechselnd von den übrigen Kindern aus der Gruppe gesprochen werden, stehen vor der auf die Bühnenrückwand projizierten sehr nordisch wirkenden Winter-Kulisse.

Es ist dies nur eine von vielen Szenen, die die Unterstufenschüler des Schulverbunds von Werkreal- und Realschule am Markdorfer Bildungszentrum am gestrigen Donnerstag aufführen. Außerdem führen junge Pianisten vor, was sie am Klavier zu leisten vermögen. Die Teilnehmer der Orff-AG treten auf – und immer wieder Chöre und Einzelsänger aus den verschiedenen Klassenstufen. Zunächst, ab 8 Uhr, die Unterstufe, sodann, ab 10 Uhr, sind es die Großen, die ihr Bestes geben. Manche scheinbar gänzlich gelassen, Schüler vermutlich, die bereits eine gewisse Bühnenerfahrung besitzen – andere etwas nervös am Anfang, sich dann aber immer weiter in ihre Rolle hineinfindend.

Christliche Werte im Fokus

„Klar bin ich nervös“, erklärt der zwölfjährige Nadir. Er steht noch vor der Halle, wird gleich aber mit seiner Klasse ein Weihnachtslied singen. Oder Sophie und Vanessa, beide zehn Jahre alt und in die fünfte Klasse gehend, die ebenfalls keinen Hehl aus ihrer Aufgeregtheit machen. „Wir müssen den ganzen Text vorlesen“, erklärt Vanessa im Foyer der Stadthalle. Das gesamte „Es begab sich aber“ und alles, was danach berichtet wird. Vom Paar, das kein Dach hat, das Kind der Hochschwangeren zur Welt zu bringen. Schüler in Hirtentrachten, Schüler in Fellen mit baumelnden Schäfchenohren rahmen Vanessas und Sophies Erzählung.

Nachher dann kommt die etwas andere Weihnachtsgeschichte, die Pfarrerin Kristina Wagner mit ihrer Religions-Gruppe einstudiert hat. Hier ist’s ein mürrischer, hartherziger König, der von der Krippen-Situation im grimmigen Frost ganz ergriffen zu neuer Fürsorglichkeit findet – und zuletzt doch noch Mitleid und Einfühlungsvermögen entwickelt.

Sicherlich war es das, was Veronika Elf­leinen eingangs gemeint hat. Als die Leiterin der Verbundschule beim Begrüßen ihrer Schüler zu dieser ersten großen gemeinsamen Weihnachtsaufführung in der Stadthalle auf eines ihrer Anliegen hingewiesen hat. Das sei – neben dem Stärken der Schulgemeinschaft – „gerade nach den schrecklichen Geschehnissen in Berlin, an unsere christlichen Werte zu erinnern, vor allem die Nächstenliebe.“ Jene Nächstenliebe, die einige Lieder später der zunächst so verdrossene König wiederfinden wird.