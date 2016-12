Markdorf Weihnachten in der Ferne liegt auch in Markdorf im Trend

Weihnachten in der Ferne liegt auch in Markdorf im Trend

Reisen während der Feiertage sind beliebt, Afrikaurlaub und Kreuzfahrten stehen hoch im Kurs. Ein Gespräch mit der Reisebüro-Inhaberin Julia Wieland

Sonnenhut statt Bommelmütze, Cocktail statt Glühwein und Entspannung am Strand anstatt Kaffeekränzchen mit der Familie – über die Feiertage zieht es viele Markdorfer weg vom kalten Deutschland in Richtung Süden, wo höhere Temperaturen für ein Weihnachten sorgen, bei dem es einem tatsächlich warm ums Herz wird. "Die Feiertage im Speziellen, aber auch der Winter im Allgemeinen sind seit jeher eine beliebte Reisesaison", erklärt Julia Wieland, Inhaberin des Sonnenklar Reisebüros im Proma. Dass die kalten Monate besonders beliebt sind, zeige sich auch in den Buchungen. "In diesem Jahr ist die Auslastung extrem hoch. Seit einem Monat sind die meisten Angebote schon ausgebucht", erklärt Wieland. Bereits im Juni, wenn die Reisekataloge für den Winter erscheinen, hätten die ersten Kunden gebucht – Stichwort Frühbucherrabatt.

Bei den Zielen habe sich 2016 allerdings wenig geändert. "Wellnessurlaube und Städtereisen sind besonders gefragt", so Wieland. Vor allem in den Schwarzwald und ins Allgäu würden sich die Markdorfer während des Weihnachtstrubels zum Entspannen gerne zurückziehen. Beliebte Metropolen seien Berlin, München oder Hamburg, aber auch Hauptstädte außerhalb Deutschlands seien gefragt. Skiurlaube hingegen rutschen inzwischen in den Februar oder März, "wenn es dann auch sicher Schnee gibt", so Wieland. Wer es wärmer möchte, wähle die Reise in den Süden: "Die Kanaren und Ägypten sind für einen einwöchigen Aufenthalt sehr beliebte Ziele."

Diese Angebote würden überwiegend von Paaren gebucht, aber auch Familien verbringen den Jahreswechsel auf den Kanaren oder in Ägypten. Einzig die Türkei, früher eines der beliebtesten Urlaubsziele, sei nicht mehr gefragt. Noch etwa zehn Prozent der früheren Menge an Anfragen beziehe sich auf das Land am Bosporus.

Der Trend zu mehrwöchigen Fernreisen auf andere Kontinente sei jedoch ungebrochen, so Wieland. Egal ob Asien oder Amerika – je weiter desto besser. Die europäischen Wintermonate bieten sich vor allem für Ziele südlich des Äquators an, da dort erst in dieser Woche der meteorologische Sommer beginnt. Ein besonders gefragtes Fernreiseziel sei jedoch neu: "In diesem Jahr haben wir überdurchschnittlich viele Reisen nach Afrika." Einen weiteren Aufschwung erleben die Kreuzfahrten. "Gerade im Bereich der Hochseekreuzfahrten verzeichnen wir deutliche Zuwächse", berichtet sie. Die Ziele seien dabei so vielfältig wie die Reisenden selbst. Karibik, Kanaren, Ost- und Nordsee – alles, was die großen Unternehmen anbieten, würde gerne gebucht. Das Klischee des gut situierten Rentnerehepaares als typische Passagiere sei schon lange überholt, berichtet Wieland: "Kreuzfahrten machen alle gerne, Junge, Ältere und Familien."