Markdorf Weidenkätzchen als Dekoration: Die flauschigen Vorboten des Frühlings

Blick auf den Marktstand: Ende Februar bis Mitte März ist die Zeit der Weidenkätzchen

Noch streicht ein kühler Wind um Birgit Fischers Stand. Am Markt-Donnerstag steht sie stets an der Ecke Kleine Gasse/Marktstraße. Es ist kalt und ungemütlich an diesem regnerischen März-Morgen. An Birgit Fischers leckere, sonnengereifte Tomaten ist überhaupt noch kein Denken. Um die herbe Süße der roten Köstlichkeiten zu genießen, braucht es noch etliche Monate.

Da wirkt wie ein kleiner Trost, was die Landwirtin auf ihrem Stand-Tisch ausgelegt hat: Weidenruten. In allen Entfaltungs-Stadien ihrer Blütenstände – besser bekannt als "Kätzchen". "Das ist jetzt deren Zeit", sagt Birgit Fischer, die daheim in Bitzenhofen eine eigene Weiden-Kultur betreibt. Die flauschigen Haarkränze an den Zweigen bilden sich in der Regel ab Mitte, Ende Februar. In der Märzmitte sei es schon wieder vorbei mit der fellähnlichen Pracht. Je nach Temperaturentwicklung könne sich das aber auch beschleunigen, erklärt die Landwirtin. Wenn es soweit ist, biete sie Blumen an. Osterglocken zunächst.

Womit das entscheidende Stichwort gefallen ist. "Die Leute kaufen meine Kätzchen natürlich auch, weil sie so dekorativ sind", so Birgit Fischer, "die machen sich einfach gut in einer großen Vase. Und manche schmücken ihre Weidenzweige noch zusätzlich. Zum Beispiel mit Eiern, weil die Weidenzweige im weiteren Sinne zu den Osterbräuchen gehören. Welche von Gegend zu Gegend variieren.

Am Palmsonntag, dem letzten Fastensonntag vor Ostern, werden vielerorts "Palmen" geweiht. In einigen Regionen gilt der einzelne Zweig oder zusammengebundene Weidenruten als Antrieb für Lebenskraft, Tatendrang, sogar Fruchtbarkeit. Ins Feld gesteckte Palm-Ruten sorgen für besseren Pflanzenwuchs oder helfen gegen Unkrautwuchern. So der Volksglaube.

Birgit Fischers Kunden erkundigen sich indes nicht nach Schadensabwehr und Heilkraft. Wenn sie Fragen haben, dann geht es um Haltbarkeit und Tipps zur größeren dekorativen Wirkung der Weiden-Kätzchen im Raum. Allenfalls Allergiker fragen nach Alternativen. Und auch hier kann die Landwirtin aus Bitzenhofen weiterhelfen. Sie empfiehlt Zweige ohne Blütenstände oder das Ausweichen auf Forsythien.