Markdorf Was arbeiten Menschen mit Außenberufen im Winter?

Bei den derzeit herrschenden eisigen Temperaturen schaut jeder, der nicht Wintersport betreibt, dass er so schnell wie möglich ins Warme kommt. Aber was tun Menschen, die sich von Berufs wegen im Freien aufhalten? Landwirte, Gärtner und Zimmerleute aus Markdorf erzählen.

Es gibt Berufe, bei denen kann sich eigentlich jeder vorstellen, was den Sommer über gearbeitet wird. Ein Zimmermann baut Dächer, ein Gärtner pflegt und gießt seine Blumen und Pflanzen und ein Landwirt bestellt seine Felder. Doch was machen Menschen mit diesen Berufen im Winter? Können sie überhaupt arbeiten, und wenn ja, was?

Monika Beder, Betriebsleiterin der Stadtgärtnerei, hat auch im Winter alle Hände voll zu tun. Sie erklärt: "Zwar gibt es bei diesen Temperaturen keine Blumen im Freien, die gegossen werden müssen, doch damit auch im nächsten Sommer wieder schöne Blumen in den Markdorfer Beeten blühen, beginnt schon im Januar die Aufzucht des Sommerflors." Aber nicht nur die jungen Pflänzchen, sondern auch die vielen Bäume in Markdorf benötigen Pflege. "Wir entfernen das Totholz und asten die Bäume auf", berichtet Monika Beder. Bei besonders großen Bäumen kommt dafür sogar eine Hebebühne zum Einsatz.

Auch Obstbauer Wolfgang Zurell kümmert sich im Winter um seine Bäume. "Gerade beschneiden wir unsere Obstbäume. Sobald der Boden nicht mehr gefroren ist, beginnen wir, einen Hektar zu roden und neue Bäume zu pflanzen", sagt der Landwirt. Nebenbei schlägt er in seinen Wäldern Holz, um seine Häuser und die Brennerei zu heizen. In der Brennerei verbringt er im Winter besonders gern Zeit. Wolfgang Zurell erklärt: "Dort ist es schön warm und das Schnapsbrennen macht mir Spaß." Nebenbei stellt der Obstbauer aus Holz kleine Skulpturen her, die er in seinem Hofladen verkauft. Generell arbeitet er aber so lange wie möglich draußen. Zum Schutz trägt er warme Kleidung und gefütterte Stiefel. Er sagt: "Nur an den Händen friert man sehr schnell, da man beim Arbeiten keine dicken Handschuhe tragen kann."

Ein ähnliches Problem hat Zimmermann Johannes Beck. Für die feinen Arbeiten am Holz können im Freien keine Handschuhe getragen werden. Trotzdem versuchen er und seine Mitarbeiter, so lange wie möglich draußen zu bleiben. Der Zimmermann berichtet: "Dieses Jahr war es sehr lange warm genug, um im Freien zu arbeiten. Wir waren bis zum 23. Dezember draußen." Wenn es aber kälter als minus fünf Grad ist, können nur noch Arbeiten in geschlossenen Räumen ausgeführt werden. "Wir versuchen, Aufträge wie Innen- und Trockenbau immer auf den Winter zu legen, leider klappt das aber nicht immer", erzählt Johannes Beck. Wenn es keine Aufträge für Innenbaustellen gibt, versuchen die Zimmermänner, die kalte Zeit mit Vorbereitungsarbeiten zu überbrücken oder sie bauen Urlaubstage und Überstunden ab.

Für die Mitarbeiter der Baufirma Alfons Stehle gibt es das sogenannte Saison-Kurzarbeitsgeld, wenn sie aufgrund von zu kalten Temperaturen nicht arbeiten können. Es entspricht rund 70 Prozent des normalen Gehaltes. Gearbeitet wird aber, so lange es geht. "Wenn es kalt ist, muss man eben bestimmte Nacharbeiten wie Abdecken und Heizen vornehmen. Außerdem bekommen wir dann geheizten Beton geliefert", erklärt Polier Roger Ulrich. Bei den Temperaturen, die gerade herrschen, können aber nur noch Bauarbeiten in geschlossenen Räumen vorgenommen werden. Der Polier berichtet: "Wir bauen gerade einen Drogerie-Markt und die Mittlere Kaplanei um. Die Baustelle in der Spitalstraße ruht aber, weil auch die Betonhersteller bei der Kälte keinen Beton mehr liefern." Im Winter werden zusätzlich noch die Fahrzeuge und Maschinen der Firma gewartet.

Es wird also auch in Berufen, bei denen man sich das vielleicht nicht richtig vorstellen kann, das ganze Jahr über gearbeitet. Auf den Frühling freuen sich dennoch alle. "Im Winter ist es ja nicht nur kalt, sondern die Arbeit ist auch einfach weniger effektiv", erklärt Roger Ulrich.