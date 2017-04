Markdorf Warum an Karfreitag die Kirchenglocken in Markdorf verstummen

Warum an Karfreitag die Kirchenglocken in Markdorf verstummen

Der SÜDKURIER hat Markdorfer Ministranten beim Ratschen auf dem Kirchenturm von St. Nikolaus begleitet.

Karfreitag, kurz nach halb drei. Eine Gruppe Ministranten genießt in der kleinen Parkanlage neben der St.Nikolaus-Kirche die Sonne. Durch die geöffnete Tür zum Sakristei-Trakt fällt der Blick auf weitere Jugendliche, Kinder, die bereits ihr Messdienergewand anhaben. Gleich werden sie es wieder ausziehen. Denn es geht auf den Turm von Markdorfs Hauptkirche. Die Gläubigen werden zum Gottesdienst, zur "Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu Christi" gerufen.

Heute erfolgt dieser Ruf jedoch nicht durchs Glockenläuten. Heute erklimmen die Ministranten den Turm, damit sie einige Stockwerke unterhalb des Glockenstuhls mit Ratschen klappern. Deren Lärmen trägt viel weniger weit als der Glockenklang. Was in Zeiten akustischer Umweltverschmutzung durch nie ruhende Motorengeräusche jedoch kaum ins Gewicht fällt. Wichtig ist das Symbolische. "Dass passt dazu, das wir während des Gottesdienstes keine Schellen schwingen", erklärt Messdiener Gabriel Beck. Außerdem, so führt er aus, gebe es kein Orgelspiel und das Kreuz ist zugedeckt. "Auf alles Festliche wird verzichtet", sagt Ministrant Lars Lämmlein.

Die Glocken schweigen. Außer dem Stundenschlag, der auch weiterhin zu hören ist. In manchen anderen Gemeinden tönt selbst dieser Klang nicht mehr in der Phase vom Gloria der Messe vom letzten Abendmahl an Gründonnerstag bis hin zum Gloria der Osternachtsfeier. "Weil sie nach Rom geflogen sind", sagt Pfarrer Ulrich Hund. Der Geistliche spielt an auf die Kindern gern erzählte Geschichte. Ihr Kern: Die Glocken stellen sich beim römischen Papst ein, um dort den Segen, somit auch neue Kraft zu empfangen und um schließlich mit der Osterbotschaft zurückzukehren.

Stattdessen schlagen hölzerne Hämmer auf Bretter, tönen Klappern oder Ratschen. "Rätschen" heißen sie in Markdorf. Wo es auf dem Turm der St.-Nikolaus-Kirche ganz besonders laute Exemplare gibt. Getischlert hat sie einst Hubert Freyas, Spross einer Mesner-Familie, Lehrer, Heimat-Historiker und Brauchtumskenner. Mit Hingabe drehen die Ministranten an den Kurbeln der tischfußballspielgroßen Lärm-Apparate. Einige Ratschen haben nur eine Kurbel. Andere verfügen über zwei, sodass sie auch von zwei Ministranten betrieben werden können. Eine Arbeit, die allen viel Freude bereitet. Nach dem letzten Hammerschlag, nach dem letzten Nocken-Klacken geht es wieder hinab. Gleich beginnt die Karfreitags-Liturgie. Dann ist wieder Stille, nur Gesang und Einkehr – ohne Glockengeläut und Schellen-Klang.