Markdorf Warnung vor der Nussschüssel

Das Duo "Die Feisten" glänzt im Theaterstadel mit feiner Ironie.

Akustikgitarre, ganz leise, fast zart gezupft, sodass es erst gar nicht recht passen möchte zur Szene, die Mathias Zeh da gerade besingt. Von wegen voller Kneipe und gut abgefülltem „Du“. Abgefüllt mit Bier, am Tresen stehend – und irgendwie hungrig. In diesem Dunst, in diesem Lärm der Kleinstadt-, der Provinz-, der Vorort-Lokalität für Gefrustete, für Normal-Null-Normalos. Für solche, die gern mal einen mehr trinken, als ihr Durst es verlangt. Und die dann gern mal zu dem Schüsselchen mit den Nüsschen greifen, das auf dem Tresen steht.

Derweil greift Rainer Schacht weiter in die Saiten, ganz unbeirrt, immer noch delikat, aber ab und an auch etwas forscher. „Keime, Viren, Bakterien“, stimmt er ein. Das sind die bösen Dinge, von denen Mathias Zeh gerade eben gesungen hat. Die Liste wird noch länger: Hautschuppen, Haare. Und die Liste wird obendrein unappetitlicher, ja eklig. Darum: Lass’ die Finger weg vom Schälchen mit den Nüssen! So lautet der gute Rat, die Botschaft im „Nussschüsselblues“. Und so heißt auch das neue Programm von Rainer Schacht und Mathias Zeh. Sie gehören nun schon seit Jahr und Tag als Duo „die feisten“ zu den Höhepunkten zum Jahreswechsel im Markdorfer Theaterstadel.

Nach wie vor liefern sie feine Ironie. Manchmal sogar selbstbezüglich – etwa in dem Lied vom „Ich“, das sich partout nicht um die inneren Werte einer gewissen jungen Dame schert. Weil das Äußere so dermaßen für sich spricht, dass das fortwährende SMS-Eintippen und all die anderen Albernheiten dagegen überhaupt nicht ins Gewicht fallen. Bis sie, so im letzten Teil des Songs, den Blaustrumpf herauskehrt und Zeh, dem singenden Ich, eine Abfuhr vom Allerfeinsten erteilt.

Keine Frage, die beiden sind virtuos. Im Umgang mit ihren zahlreichen Saiten- und Rhythmus-Instrumenten, im Umgang mit ihren Stimmen und im Umgang mit dem Publikum. Präzise getimet kommt stets der Kippmoment, an dem das eben noch harmlose Lied seine weiterhin harmlos klingende Melodie behält, der Text aber schon längst bitterbös ist.

So wie bei ihrem Nussschüsselblues, für den sich ein großer Erdnussröster immer noch nicht recht erwärmen konnte.