Markdorf Wandel in der Markdorfer Hauptstraße

Während das italienische Lebensmittelgeschäft Mancino wieder zurück ist, schließt die Postbank am Freitag, 31. März, ihre Filiale

Antonio Mancino ist zufrieden. Nach zweijähriger Bauzeit ist das italienische Lebensmittelgeschäfte wieder zurück am alten Standort in der Hauptstraße. In dem Neubau ist nun viel mehr Platz für die Spezialitäten. "Dementsprechend ist auch die Auswahl größer sowie das Ambiente moderner und heller", sagt Mancino, der das Geschäft, das er zusammen mit seiner Mutter Guiseppina betreibt, vor 12 Jahren eröffnet hat. Während des Umbaus war der Laden in der Biberacherhofstraße untergebracht. Die Kunden dürfen sich weiterhin auf frisches Obst und Gemüse, Antipasti, Käse, Salami, Schinken, Nudeln, Saucen, Weine, Kaffee, Kekse und viele weitere kulinarische Köstlichkeiten freuen. Am Samstag ist offizielle Eröffnung, es gibt Sekt, Espresso und kleine Kostproben. Im Café nebenan laufen die Bauarbeiten, noch steht kein Eröffnungstermin fest.

Schon länger steht fest, dass die Postbank ihre Filiale in der Hauptstraße schließt. Am Freitag um 12 Uhr ist Schluss. "Der Standort hat sich wirtschaftlich nicht mehr gelohnt. Es sind nicht genügend Bankleistungen nachgefragt worden", sagt Pressesprecherin Iris Laduch-Reichelt. Die Leistungen der Post übernimmt ab sofort das "Megamix"-Geschäft in der Hauptstraße 33. Außerdem sind dort laut Postbank wichtige SB-Geräte wie Kontoauszugsdrucker und Geldautomat zu finden.