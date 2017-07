Markdorf Wagner plant Erweiterung am Standort Markdorf

Neubau in der Otto-Lilienthal-Straße soll Platz für rund 90 Mitarbeiter bieten. Der Technische Ausschuss nahm den Bauantrag zur Kenntnis.

Die J. Wagner GmbH wird an ihrem Standort in Markdorf erweitern. Vorgesehen ist ein neues Gebäude, das im Süden an das bestehende angebaut werden soll. Der Bauantrag stand auf der Tagesordnung der gestrigen Sitzung des Technischen Ausschusses. Die Mitglieder nahmen diesen lediglich zur Kenntnis, öffentlich vorgestellt wurde es, weil es laut Bürgermeister Georg Riedmann "eine gewisse Dimension" habe.

Das neue Gebäude soll laut Pressemitteilung des Unternehmens eine Gesamtfläche von etwa 1200 Quadratmeter auf insgesamt drei Geschossen umfassen und optisch dem vorhandenen Gebäude angeglichen werden. Die Räumlichkeiten werden in nachhaltiger, konventioneller Bauweise geplant und sollen rund 90 Mitarbeitern einenattraktiven Arbeitsplatz bieten. Nach der Fertigstellung des Erweiterungsgebäudes sollen die über 50 Mitarbeiter, die derzeit auswärts arbeiten, wieder an den Standort in der Otto-Lilienthal-Straße ziehen. Die bereits durchgeführten Modernisierungsarbeiten von Teilen der existierenden Gebäude in moderne, großzügige Arbeitsbereiche werden weiter fortgesetzt, um den Mitarbeitern angenehme Arbeitsplätze bieten zu können, teilt das Unternehmen mit. Außerdem sind neue Schulungsräume für die Wagner Academy geplant, die neben den bestehenden Technika platziert werden sollen. Damit soll das Schulungsangebot von Wagner für seine Kunden aus der ganzen Welt auch räumlich eine optische Entsprechung erhalten und laut Unternehmen "den Anspruch eines der Weltmarktführer für Oberflächentechnologie untermauern". Verschiedene Besprechungsräume ergänzen die baulichen Planungen. In der Pressemitteilung heißt es weiter: "70 Jahre nach der Firmengründung befindet sich Wagner mit diesem Bauvorhaben und den damit verbundenen Planungen als attraktiver Arbeitgeber auf bestem Weg in die Zukunft". Die Wagner-Gruppe wird weltweit von rund 1500 Mitarbeitern in 16 operativen Unternehmen und rund 300 Vertretungen repräsentiert.

Informationen im Internet: