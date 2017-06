Markdorf Vortrag im Theaterstadel: Airbus zeigt Gefahr von Asteroiden

Anlässlich des Asteroidentags geht es im Theaterstadel um ein Projekt zur Abwehr von erdnahen Bedrohungen. Projektkoordinator Albert Falke von Airbus spricht über Gefahren und Lösungen, außerdem geht es um den Film "51° Nord".

Dass Asteroiden eine Bedrohung sind, will Airbus Friedrichshafen am internationalen Tag des Asteroiden im Theaterstadel Markdorf aufzeigen. Der 30. Juni wurde laut Pressemitteilung von der UN als Jahrestag des bedeutendsten Asteroideneinschlags auf der Erde festgelegt. 1908 wurden in Sibirien rund 2000 Quadratkilometer unbewohntes Gebiet verwüstet – das ist größer als die Landkreise Bodenseekreis, Sigmaringen und Ravensburg zusammen. Bei einem kostenlosen Film- und Vortragsabend wird Albert Falke, Projektmanager bei Airbus, über Asteroiden und das Projekt "Neoshield-2" sprechen. Beginn ist am heutigen Freitag 20 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr.

Bei "Neoshield-2" handelt es sich um ein Projekt zur Erforschung und Technologieentwicklung, um Asteroiden und Kometen auf möglichem Kollisionskurs abzuwehren. Das Projekt wird von der EU unterstützt und von Airbus Friedrichshafen geleitet, das Team besteht aus elf europäischen Partnern. "Neoshield-2" ist auch der offizielle Koordinator des Asteroidentags in Deutschland und unterstützt mehr als 20 Veranstaltungen in ganz Deutschland. Eine davon ist im Markdorfer Theaterstadel, dabei soll auch der Film "51° Nord" vom deutschen Filmemacher Grig Richters gezeigt werden. Der Film zeigt aus Sicht eines jungen Filmers sowie seiner Familie ein Bedrohungsszenario und den unterschiedlichen Umgang damit.

Musikalisch begleitet wurde der Film von niemand geringerem Brian May, der als Gitarrist der Band Queen bekannt wurde. May ist promovierter Astrophysiker und einer der Initiatoren des Asteroidentags, er möchte mit anderen Wissenschaftlern wie Stephen Hawking auf die Gefahr von Asteroiden und Lösungen aufmerksam machen. Ein Aspekt der Kampagne ist die "100X Erklärung", denn bisher würde nur ein Prozent der Asteroiden erkannt. Ziel ist es, innerhalb von zehn Jahren hundert Mal mehr Asteroiden zu erkennen.

. Einen Vorgeschmack auf den kontrovers diskutierten Film "51° Nord" gibt es online unter www.sk.de/exklusiv