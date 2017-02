Markdorf Vor dem Rathaus knallen die Karbatschen

Die Hänseler und Fahnenschwinger zeigen ihr Können vor dem Rathaus. Interessierte sind eingeladen, vorbeizukommen. Vize-Hänselemajor Klaus Jautz gibt Tipps für Anfänger und Wiedereinsteiger.

Immer samstags während der Fasnet treffen sich die Fahnenschwinger und die Hänseler zum öffentlichen Übungsschnellen und -schwingen vor dem Rathaus. Jeder ist eingeladen mal eine Fahne oder eine Goisel in die Hand zu nehmen und sich daran zu versuchen. Während die Fahnenschwinger um Tobias Riegger herum optisch was hermachen, sind die Schneller für die akustische Aufmerksamkeit zuständig.

Petra Litzenburger hat der Ehrgeiz gepackt. Ihre Söhne animierten sie dazu zum öffentlichen Übungsschnellen der Narrenzunft zu gehen und es selber einmal auszuprobieren. Schon nach kurzer Zeit sind die ersten Erfolgserlebnisse nicht zu überhören, immer deutlicher schafft sie es, der Karbatsche einen Knall abzuringen. "Das macht richtig Spaß, das hätte ich nicht gedacht", resümiert die dreifache Mutter entsprechend euphorisch. Mittlerweile hat sie sich auch ihrer Jacke entledigt, da diese die Bewegungsfreiheit unnötig einschränkt und darüber hinaus ist ihr auch tüchtig warm geworden. "Meine Söhne wollten unbedingt, dass ich es auch mal versuche, also bin ich mit hierher, es hat sich gelohnt." Nach einer kurzen Verschnaufpause macht sie sich wieder ans Werk und lässt die Goisel durch die Luft wirbeln. "Das ist ein echt guter Grund, um in die Narrenzunft einzutreten."

Klaus Jautz, Vize-Hänselermajor, freut sich über das rege Interesse an dem öffentlichen Übungsschnellen und -schwingen. "Seit wir vom Hexenturm Parkplatz nach hier oben vor das Rathaus gewechselt haben, kann man uns gar nicht mehr übersehen." Er lässt seinen Blick über die Gruppe wandern und gibt hier einen Tipp und da eine Hilfestellung. "Ich versuche den Leuten zu erklären, dass sie mit der Goisel eine liegende Acht über dem Kopf formen sollen und dabei den ganzen Körper einzusetzen", sagt er. Er selbst hat mit vier Jahren angefangen zu Schnellen und mit sieben sein erstes Preisschnellen gewonnen. Heute betreut er Schnellergruppen überall in Baden-Württemberg. Also genau der richtige, um den emsigen Anfängern und enthusiastischen Wiedereinsteigern behilflich zu sein. Sein Tipp für diejenigen, die gerne zu Hause üben wollen: "Ein Bademantelgürtel eignet sich hervorragend dazu. Er tut nicht so weh und macht auch nichts so schnell kaputt."

Wiedereinsteiger sind Susanne und Torsten Schnekenbühl, nach einer Kinderpause sind sie jetzt wieder bei den Kaujohle aktiv geworden und wollen auch ihre Schneller-Fähigkeiten auffrischen. Mitgebracht haben sie ihren Sohn Sascha, der bei dieser Gelegenheit mit der Goisel bekannt gemacht werden soll. Mama Susanne macht den Anfang. Jautz gibt Hilfestellung und erklärt ihr: "Schnellen ist wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht." Anfangs noch etwas steif, formt sie ihre Achten, doch nach und nach erwachen die einmal gelernten Fähigkeiten wieder zum Leben. "Ich habe gemerkt, wenn ich den ganzen Körper drehe, habe ich viel mehr Schwung im Arm," beobachtet Susanne Schnekenbühl an sich selbst.

Dann ist Vater Torsten dran, unbeeindruckt von seinem letzten Erlebnis mit der Karbatsche, bei dem sein Gesicht dieser etwas zu nah kam, schwingt er sie über dem Kopf und landet gleich seinen ersten Rückhand-Knaller. Sohn Sascha will es jetzt auch versuchen. Angeleitet von Klaus Jautz lässt er die Kinderkarbatsche kreiseln. Schnell hat auch ihn der Ehrgeiz gepackt und der Bewegungsablauf wird ein ums andere Mal wiederholt. Die Eltern sind äußerst zufrieden mit der Entwicklung.

Das nächste öffentliche Übungsschnellen und -schwingen findet am Samstag, 18. Februar, von 14 bis 16 Uhr vor dem Rathaus statt. Jeder Interessierte ist herzlich eingeladen, vorbeizukommen. Seit Mai 2014 gehört die Gruppe der Markdorfer Fahnenschwinger ganz offiziell zur Historischen Narrenzunft Markdorf. Ihr Motto lautet: "Wenn's heiß her geht, fühlen wir uns erst richtig wohl!" Der Hänseler ist die Traditionsfigur der Markdorfer Fasnacht und wird nur von Männern getragen. Sein Blätzlehäs ist typisch für die Fasnachtslandschaft Bodensee-Linzgau-Schweiz.

Informationen im Internet: www.narrenzunft-markdorf.de