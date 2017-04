Markdorf Vor-Ort-Termin der Eichstelle Ravensburg: Viele Waagenbesitzer nutzen das Angebot

20 bis 25 Waagenbesitzer nutzen den Service der Eichstelle Ravensburg an, ihr Gerät in der Stadthalle überprüfen zu lassen.

Mit allerlei Werkzeug, Gewichten und frischen Prüfsiegeln hat Thomas Pichler vom Eichamt Ravensburg im Foyer der Stadthalle eine mobile Eichstelle eingerichtet. Mit dabei sind am Montag seine beiden Helfer, Manfred Botzenhardt und Philipp Böhler.

Waagenbesitzer aus dem Markdorfer Umkreis wurden schriftlich eingeladen, ihre Waage eichen zu lassen. Nach und nach tröpfelten Waagenbesitzer im Laufe des Montags, vorwiegend Landwirte, mit ihren elektronischen oder manuellen Waagen in die Stadthalle. "Wir rechnen mit etwa 20 bis 30 Leuten, die mit ihrem Gerät heute zu uns kommen", sagt Thomas Pichler. Wer das Angebot wahrnimmt, muss 40 Prozent weniger für die Eichung zahlen, als wenn die Prüfer extra zum Besitzer nach Hause fahren muss.

"Ich finde das Angebot toll, auch dass man vorher darauf aufmerksam gemacht wird", meint Birgit Eichenhofer aus Gangenweiler, die mit ihrem Sohn Max drei Waagen überprüfen lassen möchte. "Wer seine Waage im geschäftlichen Verkehr nutzt und sie nicht rechtzeitig eichen lässt, begeht eine Ordnungswidrigkeit und muss mit einem Bußgeld rechnen," erklärt Thomas Pichler. Dass die Prüfer alle zwei Jahre nach Markdorf kommen, ist jedoch keineswegs sicher. Der Besuch vor Ort muss auch rentabel sein und genügend Waagenbesitzer für die Überprüfung vorbeikommen. Bei der Eichung der Waage achtet Pilcher darauf, für welches Minimal- beziehungsweise Maximalgewicht die Waage ausgestattet ist und überprüfen dann die Gewichtsangaben mit zunehmend schwereren Gewichten. Bei einer Waage mit 30 Kilogramm Maximalgewicht beträgt die Toleranz beispielsweise 15 Gramm. Wenn die Angaben auf der Waage nicht stimmen, muss der Besitzer zum Hersteller oder zu einem Fachmann, der die Waage dann justiert. Ähnlich wie beim TÜV kommt nach der Eichung, wenn die Waage korrekt funktioniert, ein neues Prüfsiegel auf das Gerät. Bei Birgit Eichenhofer ist alles in Ordnung.

Zwischen 20 und 25 Waagenbesitzer haben das Angebot in Markdorf wahrgenommen, viele davon brachten mehrere Geräte mit. Thomas Pichler ist zufrieden. Der Arbeitstag in Markdorf hat sich also gelohnt.