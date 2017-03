Am kommenden Samstag können sich Markdorfer Bürger und Interessenten für das Thema zwischen 13 und 16 Uhr in der Stadthalle ein Bild von den Konzepten für das Rathausareal machen. Mitdiskutieren: Ausdrücklich erwünscht.

Am Samstag findet in Markdorf eine öffentliche Bürgerinformation der Verwaltung in der Stadthalle statt: Um 13 Uhr geht es ums Rathausareal und um 16 Uhr um das Mobilitätskonzept für Markdorf. Die Planer werden dabei die Konzepte vorstellen, danach ist dann Mitdiskutieren an Stellwänden und Thementischen erwünscht, heißt es seitens der Stadt.

Wohnen und Hotel

Variante 1: Die ersten drei Varianten für die Nachnutzung des Rathausareals hat das Stuttgarter Büro Baldauf im Auftrag der Stadt erarbeitet. Testentwurf Nummer eins sieht als Nutzungsschwerpunkt Wohnen vor, eventuell ergänzt mit einem Hotel an der Weinsteig-Kehre gegenüber dem „Adler“. Planfläche ist in allen Varianten das Areal zwischen Weinsteig, Ravensburger Straße, Hexenturm und bestehendem Rathaus. In Variante 1 sind bis zu 38 Wohneinheiten in mehreren Neubauten vorgesehen, hinzu kämen bis zu fünf Gewerbeeinheiten.

Möglich respektive wünschenswert ist auch ein Hotel, das idealerweise gegenüber dem „Adler“ positioniert würde und diesen mitnutzen könnte. Das Hotel würde von einem Investor betrieben, nicht von der Stadt. Ohne Parkierung wäre eine Bruttogesamtfläche von 5300 qm baulich überplant. Ein Parkhaus mit zwei Ebenen und Zufahrt von der Ravensburger Straße her würde 150 Stellplätze haben, davon 100 öffentliche. Grüngestaltung entlang der B-33 wäre möglich. Der Hexenturm soll mit einem Platz gefasst und teils freigestellt sein.

Lebensmittelmarkt und Pflegewohnen

Variante 2: Der zweite Testentwurf des Büros Baldauf legt den Schwerpunkt auf einen Lebensmittelmarkt und Pflegewohnen. Der Markt wäre im Hang an der Ravensburger Straße platziert, mit der Vorderseite zu Weinsteig und Marktstraße und auf der Geländehöhe des Hexenturms. Den Eingang hätte er an seiner westlichen Ecke zur Marktstraße. 1500 qm Verkaufsfläche sind eingeplant, sein Flachdach wäre begrünt, zwei Parkebenen und eine TG-Ebene mit gesamt 150 Stellplätzen, davon 125 für den Markt beziehungsweise öffentlich. Überbaut wäre bei dieser Variante eine Bruttofläche von 6100 qm, ohne die Parkierung. 16 Wohneinheiten plus zwei Gewerbeeinheiten hätten außerdem Platz auf dem Areal. Hinzu käme ein Haus für Pflegewohnen mit 16 Zimmern, oberhalb des Supermarktes an der Weinsteig. Ein großes Wohngebäude, als Kopfgebäude des Marktes an dessen Eingang, würde an der Stelle des jetzigen Rathauses stehen, zwei kleinere Wohnhäuser unterhalb an der Ravensburger Straße. In dem Kopfgebäude könnte eine Bäckerei oder/und ein Café angesiedelt werden.

Lebensmittelmarkt und Pflegeheim

Variante 3: Der dritte Baldauf-Entwurf entspricht vom Nutzungsschwerpunkt her im Wesentlichen der Variante 2, nur wird hier das Thema Pflege noch stärker akzentuiert. Anstelle des Pflegewohnens wurde ein größeres zweigeschossiges Pflegeheim mit Flachdächern und 45 Plätzen gesetzt. Der Supermarkt bleibt wie in Variante 2, an derselben Stelle und in gleicher Größe. Die Bebauung soll zur Ravensburger Straße hin gestaffelt werden. In dieser Variante gäbe es noch Raum im Planbereich für weitere elf Wohneinheiten und bis zu zwei Gewerbeeinheiten.

Überbaut wäre in diesem Fall eine Bruttofläche ohne Parkierung von 7500 qm. Parkhaus wie in Variante zwei, nur dann mit 130 Plätzen für Markt und Öffentlichkeit. Das Pflegeheim wäre in zwei langgestreckte und miteinander verbundene Gebäudeteile geteilt, eines an der Weinsteig, das andere oberhalb parallel zur Ravensburger Straße. Das Wohnhaus am Platz des jetzigen Rathauses fällt entsprechend kleiner aus. Anders als in den beiden anderen Varianten würde hier die Nutzung Pflege baulich das Areal eindeutig dominieren.

Sparkassen-Zentrale

Variante 4: Die stammt nicht vom Büro Baldauf, sondern von der Sparkasse Bodensee und wurde kurzfristig noch in die Vorauswahl mitaufgenommen. Das Geldhaus ist derzeit auf der Suche nach einem Ort für eine künftige Zentrale, die die beiden Zentralen Konstanz und Friedrichshafen ersetzen würde. Der Entwurf sieht einen großen mehrgeschossigen Verwaltungsbau mit Flachdach für 315 Mitarbeiter vor. Das zweigeteilte Gebäude, das das gesamte Planareal für sich einnehmen würde, hätte eine Gesamtfläche von 8930 qm und wäre damit bereits als Einzelbauwerk nochmals deutlich größer als die drei Baldauf-Entwürfe. Die Pläne sehen bislang nur ein Parkhaus für die Bankmitarbeiter vor. Zwei öffentliche TG-Ebenen müsste die Sparkasse daher noch einplanen.