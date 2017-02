Markdorf Von Waschweibern und Männerballett: Beim Zunftball wird viel gelacht

Ein neues Konzept für den Zunftball der Historischen Narrenzunft Markdorf kam gut an: Erstmals wurde die Maskenprämierung integriert, bewährte Programmpunkte durften natürlich dennoch nicht fehlen. Neben viel Unterhaltung gab es eine Überraschung: Das Männerballett spendete närrische 33 333,33 Cent

Nach einem grandiosen Landschaftstreffen und den neuen Lumpenball als Eröffnungsball präsentierte sich der Zunftball der Historischen Narrenzunft Markdorf mit einem neuen Konzept. So wurde erstmals in der Geschichte die Maskenprämierung, die üblicherweise beim Eröffnungsball präsentiert wird, in den Zunftball integriert. Ebenfalls neu war das musikalische Unterhaltungs-Duo "Ginsonic". Der bunte Showmix glänzte mit sechs Programmpunkten, die den Besuchern einen kurzweiligen und heiteren Abend bescherten. Durch den Abend moderierte auf unterhaltsame Weise Regisseur Thomas Benz, der mit einem leicht zerstreuten Kameramann Norbert Klöck und dem etwas verpeilten Mikrofonhalter Andreas Klöck zu kämpfen hatte, was bei den Besucher für viel Gelächter sorgte.

Affenwild wurde es bei den Tanzmäusen, die Kinder ließen es zum Thema "Tarzan" auf der Bühne krachen und glänzten mit kleinen akrobatischen Einlagen sowie cooler Tanz-Choreografie. Unter dem Titel "SOS Waschsalon" hatten die Waschweiber alias Patricia Schnekenbühl, Nicola Benz, Susi Hops und Katharina Specker jede Menge Stadtgeschichten zu erzählen. So bekamen Stadträte, der Vermessungstrupp und andere Obrigkeiten ihr Fett weg. Als Frustwort des Jahres wählten die Waschweiber das Wort "Fluchtwege" das nun nahezu bei allen öffentlichen Gebäuden und Neubauten zu hören sei. Noch schlimmer sei allerdings das Frustwort "Thomas Schalski, darüber reden wir aber nicht, das ist mir zu blöd", so Waschweib Patricia. Vermesser Jens Neumann bekam ebenso einen neckischen Seitenhieb verpasst, da er mit seinen weit über 40 Jahren wohl nicht mehr zum Jungvermessungstrupp gehöre.

Dass die Gardemädchen viel Temperament haben, bewiesen sie bei ihrem modernen Tanz als Cowgirls. Sehenswert war auch die mehr als gelungene Choreographie der Fahnenschwinger, die zusätzlich heitere Tanzeinlagen einbauten. Kein Halten gab es mehr bei der Showtanz-Gruppe "Remixxx", die bei ihrem professionellen Tanz regelrecht über die Bühne fetzten. Die Besucher sparten nicht mit Applaus und ließen die Showtanz-Gruppe nicht ohne eine Zugabe von der Bühne.

Den krönenden Abschluss übernahm traditionell das Männerballett. Die Gruppe präsentierte sich urkomisch, bewies hier und da Tanztalent und zeigte trotz vorangeschrittenen Alters eine beachtliche Leistung. Imposant war das Schlussbild mit allen Darstellern, das Bühnenchefin Nicola Benz nutzte, um sich bei allen Beteiligten zu bedanken.

Eine besondere Überraschung hatte das Männerballett parat: Christian Amann überreichte dem Zunftmeister Dietmar Bitzenhofer und seiner Vizezunftmeisterin Birgit Beck einen Scheck in Höhe von närrischen 33 333 Cent, also umgerechnet rund 333 Euro – das sei ein Erlös aus dem Verkaufsstand beim Landschaftstreffen Ende Januar. Das Männerballett rundete später noch auf 500 Euro auf. Man hoffe, auch andere zum Spenden zu motivieren, die beim Landschaftstreffen hohe Gewinne erzielt haben.

Die "Süßen" sind die Schönsten

Den Preis für die schönsten Masken hat in diesem Jahr die Gruppe "Die süßeste Verführung" aus Hohenfels gewonnen. Dabei haben sich acht Narren als Ferrero Rocher und Raffaelo verkleidet. Da sich in diesem Jahr nur drei Gruppen um die Maskenprämierung beworben haben, ging aber letztlich keiner leer aus: Die "Kapisreuter" gewannen mit einer Zusammenstellung ihrer besten Kostüme aus 20 Jahren den zweiten Platz und die Gruppe "Strunk" aus Markdorf mit ihrem "Pustefix"-Kostüm den dritten Platz.

Angesichts der vielseitigen Ideen hatte es die Jury, bestehend aus den Zunftmitgliedern Gabi Steiger, Tanja Heggelbacher, Walter Dilpert, Michael Sikora und Erich Benzing, dennoch nicht leicht. Gerade bei den "Kapisreutern" war ja nicht nur ein Kostüm zu bewerten, sondern knapp ein Dutzend. Die Gruppe begeistert seit 30 Jahren mit ausgefallenen Kostümen, seit 20 Jahren kommt sie damit zur Maskenprämierung nach Markdorf und durfte schon öfter mit dem Sieg nach Hause gehen.