Markdorf Von Vereinen gestaltet: Stadtfest bietet Bewährtes und Premieren

24 Stände laden am Wochenende vom 16. bis 18. Juni an den Markdorfer Marktplatz. Das große Engagement der Vereine beginnt teils Monate im Voraus und braucht viele helfende Hände.

Da werden neue Anbauten gestaltet, neue Rezepte getestet und Tombolapreise verlost – am heutigen Freitag beginnt das Stadtfest, seit den frühen Morgenstunden sind Vereine mit dem Aufbau beschäftigt. Das große Fest mit 24 Ständen von noch mehr Vereinen kündigt sich aber bereits mehrere Monate vorab an: Der Stand will geplant sein, um wie bei den Hugelohs einen neuen Anbau zu machen oder wie bei den Angelsportfreunden rund 300 Fische sowie 125 Kilogramm Filets zu bestellen. Und im Arbeitszimmer von Erika Sattler sammeln sich bereits die Gewinne, die bei der Tombola des SCM-Tischtennis winken.

Es wird ein Stadtfest mit einigen Premieren: Erstmals haben die Hugelohns einen Anbau mit Candy-Bar, erstmals zeigt der Automobil- und Motorsportclub ab Samstag 14 Uhr seine teils raren Motorräder und erstmals zeigt der Imkerverein Markdorf im Schleuderraum, wie Honig produziert wird. "Da sind wirkliche Raritäten dabei", sagt Reinhold Malasse über die bis zu 25 Motorräder, die rund 15 Aussteller aus dem Bodenseekreis vor der Tribüne am Rathaus zeigen werden – das älteste wurde in den 1920er-Jahren gebaut. Der Honig des Imkervereins ist dagegen ganz frisch, dafür werden Waben von drei bis vier Imkern verarbeitet.

Neues gibt es auch bei den Hugelohs: Bisher setzte eine Laterne auf dem Marktplatz Grenzen, jetzt wird sie einfach in den Anbau integriert. Laut Thomas Wagner, Vorsitzender der Leimbacher Narren, erhält die Popcorn-Maschine nun Gesellschaft von einer Candybar mit Schoko-Früchten. "Wir haben wieder eine hohe vierstellige Summe investiert", sagt Wagner. Dem Verein gehe es weniger um Gewinn als um das Dabeisein. Entsprechend sei es auch kein Problem, helfende Hände zu finden.

Viele helfende Hände

"Es muss ja nicht jeder an jedem Tag kommen", sagt dazu Karlheinz Riegg von den Angelsportfreunden, auch zu Ende der Pfingstferien stehen 65 von 102 Mitgliedern bereit. Für sie zählt auch der soziale Aspekt: Angler seien sonst eher alleine unterwegs, zum Stadtfest kommen sie zusammen. "Es wird immer schwieriger, jemanden zu finden", sagt dagegen Judith Bentele vom Turnverein Markdorf, besonders da der Verein in diesem Jahr vielfach gefordert sei. Die Vorbereitungen laufen dennoch wie gewohnt: Der Aufbau wird donnerstags vorbereitet, freitags geht es dann ab 6 Uhr los. Dabei gibt es auch Bewährtes wie die selbstgemachten Kuchen. Und wer beim Salatzubereiten hilft, bekommt Zutaten und Anleitungen geliefert – eingekauft wird aber im normalen Supermarkt: "Wir wollen ja auch die Märkte vor Ort unterstützen."

Damit ist im Fall von Wurstwaren auch Georg Seitz gemeint, denn für seinen Betrieb bedeutet das Stadtfest Hochbetrieb. "Das ist nur mit Überstunden zu machen", sagt Seitz, und sei eine besondere Herausforderung. Er beliefere fast jeden Verein und wisse aus den Vorjahren, was welches Team ungefähr benötige. Für Nachlieferungen steht er mit seinem Team selbst Sonntag bereit. "Der Bedarf ist wetterabhängig. Wir hoffen, dass nichts übrig bleibt." Nur einmal seien an einem Sonntagabend die Würste ausgegangen, doch dann gebe es ja einige Alternativen.

Bei den Angelsportfreunden ist es dagegen durchaus möglich, dass der Fisch ausgeht: Im Frühjahr wurde bei einem Züchter auf der Schwäbischen Alb bestellt, die Menge selbst frisch zu angeln sei nicht möglich und ein gefrorener Fisch einfach nicht das Gleiche. Bei den Anglern ist das Stadtfest zugleich Premiere wie Schlusspunkt: Erstmals werden sie sich an frittiertem Fisch versuchen, wenn auch testweise nur für Mitglieder. Und letztmals erhalten sie 180 Kilogramm Kartoffelsalat von Elisabeth Müller, einstige Wirtin des geschlossenen Gasthaus "Zur Letze" in Leimbach. Ab dem Sommer beginnen die Vorbereitungen dann erneut: Kartoffelsalat verkosten, damit der auch beim nächsten Stadtfest wieder schmeckt.

Das bieten die Vereine