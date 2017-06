Markdorf Von Riedheim nach Medellin

Die 18-jährige Abiturientin Luana Hug macht einen Freiwilligendienst in Kolumbien.

Markdorf-Riedheim (shn) Für Luana Hug beginnt nach dem Abitur das Leben nach der Schule. Bedeutet diese Veränderung für viele junge Erwachsene einen großen Schritt, wagt die 18-Jährige aus Riedheim einen viel größeren: Sie fliegt im August nach Kolumbien und wird dort ein Jahr lang für einen Freiwilligendienst in Medellin arbeiten. Die Arbeitsgemeinschaft "worldwidevolunteers" in Friedrichshafen bietet verschiedene Auslandsprojekte über die Organisation "weltwärts" an. Für Luana stand bereits vor zwei Jahren fest, dass sie nach ihrem Abitur, das sie an der Droste-Hülshoff-Schule in Friedrichshafen macht, ins Ausland möchte. Bis zur neunten Klasse hat sie das Bildungszentrum in Markdorf besucht. Da sie seit fünf Jahren Spanischunterricht hat, kam für sie nur ein lateinamerikanisches Land in Frage. "Eine Weltreise wäre zum Beispiel nichts für mich gewesen. Das reist man von Urlaubsort zur Urlaubsort und bekommt von der Kultur und den Menschen wenig mit", so Luana, die in ihrer Freizeit viel Sport treibt und Klarinette spielt.

Die Entscheidung fiel dann zwischen Argentinien und Kolumbien. In Medellin – der zweitgrößten Metropolregion Kolumbiens nach der Hauptstadt Bogotá – wird die 18-Jährige beim Projekt "Ciuadad Refugio" mitarbeiten. Sie hilft ehemaligen Drogenabhängigen und Menschen, die mit persönlichen Problemen zu kämpfen haben. Sie sollen wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden. "Kindern und Jugendlichen biete ich Englischunterricht und ein Nachmittagsprogramm an", beschriebt Luana ihre Aufgaben. Angst vor dem Land habe sie nicht, aber durchaus Respekt. "Es gibt einfach Regeln, an die man sich halten sollte", sagt die Markdorferin über eventuelle Gefahrensituationen. Für sie geht mit dem Auslandsjahr ein lang ersehnter Traum in Erfüllung. "Ich möchte meinen Horizont erweitern und Erfahrungen sammeln", so Luana, deren Berufsziel noch nicht ganz fest steht; Lehrerin steht aber auf der Liste ganz weit oben.

Für ihren Auslandsaufenthalt sucht Luana Hug noch Sponsoren. Wer sie finanziell unterstützen möchte, kann sich per Mail an luana.hug@gmx.de