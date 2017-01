Markdorf Vom Neckar in den Theaterstadel

Die Kult-Band "Berta Epple" gastiert am Freitagabend in Markdorf auf dem Gehrenberg.

Als "Tango Five" wurden sie bekannt, heute reisen sie unter dem kryptischen Band-Namen "Berta Epple" durch die Lande. Bobbi Fischer und Veit und Gregor Hübner gastieren am Freitag, 3. Februar, mit ihrem neuen Programm "Egal was kommt – Gänsehaut garantiert" im Theaterstadel am Gehrenberg. Beginn ist gegen 20.30 Uhr, Saalöffnung wie immer um 19 Uhr.

Musik, Comedy und vor allem jede Menge überschäumende gute Laune verbreitet das schräge Trio. An ihren Instrumenten Piano, Geige und Kontrabass gelten sie als Virtuosen, in ihrer Musik verarbeiten sie Latin, Jazz, Weltmusik und Chansons zu einer faszinierenden Melange, untermalt von Texten in schwäbischem Dialekt. Niemals hätten sie ihren "heimatlichen Ankerplatz" vergessen, heißt es in ihrer Ankündigung. Und als waschechte Schwaben sitzt ihnen auch der Schalk im Nacken. Der wiederum offenbart sich im Band-Namen, sieht man darin nun die innovative schwäbische Unternehmergattin oder das Neckardampfschiff gleichen Namens. Weltmännisches und Heimatverbundenheit, Virtuosität und Bodenständigkeit wollen sie in ihren Konzerten vermitteln, gewürzt mit einer kräftigen Prise Humor. Der SÜDKURIER verlost für den Auftritt in Markdorf Karten. Wer gewinnen möchte: Im Infokasten steht, wie es geht.

Karten zu gewinnen

Für den Auftritt von "Berta Epple" am Freitagabend im Theaterstadel am Gehrenberg verlost der SÜDKURIER fünf mal je zwei Karten. Wer zwei Karten gewinnen möchte, wählt die Telefonnummer der SÜDKURIER-Hotline, Tel. 0 13 79/370 500 26 (50 Cent aus dem Festnetz der Deutschen Telekom pro Anruf), hinterlässt auf dem Band seinen Namen, die Adresse, Telefonnummer und das Stichwort "Epple". Die Hotline ist freigeschaltet bis morgen, Donnerstag, 14 Uhr. Die Gewinner werden veröffentlicht, die Karten an der Abendkasse hinterlegt. Der SÜDKURIER wünscht viel Glück!