Markdorf "Vom Glück bekommt man nie genug"

Manuel Andrack, Buchautor, Wanderguru und einstiger Redaktionsleiter der Harald-Schmidt-Show, begleitet am 29. Juli die Genusswanderung auf dem „GuckinsLand“

Herr Andrack, viele kennen Sie als Sidekick aus der Harald Schmidt-Show, und manche verfolgten Sie regelmäßig bei Ihrer Kochsendung im Saarländischen Rundfunk "2 Mann für alle Gänge". Darüber hinaus schreiben Sie viele Bücher übers Wandern. Jetzt kommen Sie am 29. Juli an den Gehrenberg nach Markdorf und nehmen an der Genusswanderung teil. Woher kommt diese Leidenschaft fürs Wandern?

Da sind im Prinzip meine Eltern dran schuld. Denn die haben mich als Kind schon immer mitgeschleppt. Wie das halt so war in den 60er, 70er Jahren, als man jedes Wochenende wandern ging. Damals noch rund um Köln. Dazu muss ich sagen, ich war in diesem Sinne ein etwas verhaltensgestörtes Kind. Ich habe das nämlich gerne gemacht. Dem folgte eine klassische Wanderbiografie, sprich: Ich habe in der Pubertät damit aufgehört, als man eher Party machen wollte als mit den Eltern zum Wandern zu gehen. Als ich dann aber ruhiger wurde, auch selber Familie hatte, habe ich vor gut 20 Jahren das Wandern für mich wieder neu entdeckt.

Und jetzt wollen Sie auch den "GuckinsLand" am Gehrenberg neu entdecken? Die Strecke ist Ihnen ja bereits bekannt, da sie vor ein paar Jahren mit Antje von Dewitz, der Chefin von Vaude, den Weg getestet haben.

Prinzipiell ist es so, dass ich in den letzten Jahren viele Bücher übers Wandern geschrieben habe, mich vor allem drum bemüht habe, dass die Qualitätssteigerung und -sicherung der Premiumwanderwege in den letzten 15 Jahren deutlich vorangekommen ist. Und so bin ich eben schon einmal auf diesem Weg gewandert. Leider war das bei sehr schlechtem Wetter. Es hatte viel Nebel, man hat zwar hin und wieder den einen oder anderen Baum gesehen aber halt nicht den Bodensee, der diesen Weg und seinen Namen ja eigentlich ausmacht.

Dann ist die Wahrscheinlichkeit ja umso größer, dass Sie beim zweiten Anlauf den Linzgau von einer anderen, der sonnigen Seite erleben dürfen.

Man soll's nicht verschreien. Die letzten Wochenenden waren bei uns ziemlich wechselhaft. Regen den ganzen Tag, Nebel, aber da sagen ja die Wettervorhersagen langfristig was anderes. Jetzt bin ich aber frohen Mutes und freue mich sehr darauf, diesen Weg quasi neu zu entdecken.

Es gibt Menschen, die Sie als den deutschen Wanderpapst bezeichnen. Sehen Sie sich selbst in dieser Rolle?

Nein, das würde ich von mir nie behaupten. Aber dadurch ist man in Markdorf auf die Idee gekommen, zu der geplanten Genusswanderung anlässlich der 1200-Jahr-Feier den Herrn Andrack zum Wandern einzuladen.

Sie selbst sagen über sich, Sie wandern gerne in Begleitung, sozusagen mit Weggefährten. Mit welchem Gefühl gehen Sie nun auf diese Wanderung?

Ich würde mich sehr freuen, wenn viele Menschen mitwandern würden. Da lernt man hunderte von Menschen kennen. Natürlich kann man nicht mit jedem einzelnen reden. Und klar gibt es, wie Sie schon sagen, Vorteile des Alleine-Wanderns. Ich bin da quasi ein Zwitterwesen, denn ich wandere auch ab und zu sehr gerne alleine. Aber ich finde es einfach toll, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, mich auszutauschen, neue Blickwinkel auf die Welt und das Leben zu erfahren. Ich seh' das immer als Geschenk an, weil man erfahrungsgemäß während einer Wanderung intensivere Gespräche führt wie wenn man sich einfach so unterhält.

Dann sind Sie also niemals genervt, wenn Sie auf Schritt und Tritt beim Wandern erkannt werden? Oder passiert das gar nicht so oft?

Das passiert nicht immer, aber schon immer mal wieder. Aber das empfinde ich dann auch stets als Auszeichnung. Vor allem, weil es ja dann doch oft heißt: "Mensch, der Andrack ist mal wieder auf neuen Wanderwegen unterwegs" oder: "Da hab ich doch neulich ein Buch von ihm gelesen." Das freut mich immer sehr. Und dann lasse ich mich gerne auf Gespräche ein, wenn sich solche Begegnungen ergeben.

In Ihren Kolumnen scherzen Sie gelegentlich über sogenannte thematische Wanderangebote und deren teilweise kuriosen Zielgruppen. Lassen Sie sich hin und wieder zu solchen Themenwanderungen hinreißen oder wandern Sie lieber einfach ins Blaue hinein?

Diese Themengeschichten sind in der Tat Geschmacksache. Nichtsdestotrotz ist das ein Angebot, das man heutzutage einfach machen muss. Ich schreibe darüber auch deshalb, weil ich mich oft wundere, aber auch freue, was es mittlerweile nicht alles gibt. Bei den Premiumwegen ist das aber etwas anderes. Denn das ist ein Angebot, das ja grade für Leute, wie Sie, die gerne alleine wandern, da ist. Leute, die mal ausgetretene Pfade verlassen wollen, aber nicht unbedingt Lust haben, sich einer Wandergruppe anzuschließen. Mit Wanderführer und festgelegten Zeiten, sondern ihr eigener Herr sein wollen. Das ist in meinen Augen eine Art Service-Gedanke. Für mich ist der Abenteuergeist etwas, zu dem nicht noch Frust dazugehört, wenn man auf schlechten Wegen wandert oder vielleicht an der Kreisstraße entlang – oder man einfach in einer Sackgasse landet. Da liebe ich es, wenn sich Menschen Gedanken gemacht haben, wo die besten Wege einer Region zusammenzuführen sind. Und so entsteht dann ein Premiumwanderweg. Ich find' das klasse. Das ist für mich unbeschwerter Wandergenuss.

Sie selbst zählen sich zu den Genusswanderern und schreiben in Ihren Büchern, Sie seien beim Wandern stets auf der Suche nach dem Glück. Haben Sie es schon gefunden?

Ich finde es immer wieder! Das ist ja das Tückische am Glück, dass man nie genug davon bekommen kann. Man sagt ja nicht: "Och, ich hab schon so oft Wanderglück erlebt, das brauch ich jetzt nicht mehr." Nein, man sucht das natürlich immer wieder. Ich hoffe, ich finde es auch am 29. Juli in Markdorf.

Wie offenbart sich dann dieses Glück?

Zum einen ist es ein Glücksgefühl, das körperlicher als auch psychischer Art ist. Das kann durch ganz viele Dinge ausgelöst werden. Durch die Bewegung, auch durch die Gespräche mit anderen Wanderern. Durch Blicke hauptsächlich, aber auch durch den Weg, der sehr schön ist oder durch die Sonne, die nach einem Regenschauer wieder hervorkommt. Da gibt es ganz viele Glücksfaktoren, die teilweise sogar soziologisch messbar sind. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass man beim Wandern Glück erfährt.

Zur Person

Manuel Andrack wurde 1965 in Köln geboren und lebt seit 2008 mit seiner Familie im Saarland. Er ist Redakteur, Moderator und Autor. Dem Fernsehpublikum wurde er durch seine 13 Jahre lange Zusammenarbeit mit Harald Schmidt als dessen Redaktionsleiter und Sidekick-Partner in der Harald-Schmidt-Show bekannt. Seit 2008 betreibt Andrack einen Blog zum Thema Wandern, in dem er seine persönlichen Wandererlebnisse niederschreibt. Neben einer großen Anzahl an Wanderbüchern (aktuell erschienen: Schritt für Schritt – Wanderungen durch die Weltgeschichte) schreibt Andrack Kolumnen und Reportagen über das Wandern. Diese erscheinen unter anderem im "Stern", in der "Zeit" und im "Wandermagazin". Für das SR-Fernsehen moderierte er zusammen mit Sternekoch Harald Rüssel die Kochsendung "2 Mann für alle Gänge".