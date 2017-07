Markdorf Vier lehrreiche Grundschuljahre gehen zu Ende

Viertklässler der Jakob-Gretser-Grundschule werden verabschiedet

Andreas Geiger, Rektor der Jakob Gretser Schule, hat die Viertklässler verabschiedet, wie die Schule am gestrigen Montag in einem Pressetext schreibt. Nach vier lehrreichen Jahren an der Grundschule, zeigten die vier Klassen nochmal, was in ihnen steckt und gestalteten die Verabschiedung unter der Leitung der Klassenlehrerinnen Teresa Mohr, Bernhild Ströbele, Luzia Rossi und Manuela Biller. Zuschauer waren dabei die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrer der dritten Klassen.

Wie jedes Jahr wurden in diesem Rahmen auch die Gewinner des Känguru- Wettbewerbs, einem bundesweiten Mathematikwettstreits an der Schule bekannt gegeben. Hierbei platzierten sich Niklas Wolpert und Marius Pittermann auf dem dritten Platz, Erik Bergmann auf dem zweiten und Gewinner mit dem größten „Kängurusprung“ in Mathe war Anton Staerke.

Ebenfalls wurden die erreichten Sportabzeichen an die Klassen übergeben. Beim Sportabzeichen, welches fester Bestandteil des pädagogischen Konzepts der Schule mit bewegungserzieherischem Schwerpunkts ist, erreichten in diesem Jahr 144 Kinder der dritten und vierten Klassen die Auszeichnung. Davon waren 34 goldene, 72 silberne und 38 bronzene Abzeichen dabei. Am Ende wünschte Andreas Geiger, allen Kindern tolle erlebnisreiche Ferien und den Viertklässlern einen guten Start in ihrer neuen Schule.