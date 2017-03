Markdorf Vier Varianten für die Grundschule Leimbach

Thema Erweiterung der Markdorfer Grundschulen: Die Pläne für die Leimbacher Schule wurden nun im Ortschaftsrat in Leimbach vorgestellt. Vier Optionen stehen derzeit zur Diskussion.

Die Neugestaltung der Leimbacher Grundschule nimmt langsam Formen an: In der Sitzung des Ortschaftsrates in Leimbach präsentierte Bürgermeister Georg Riedmann vier verschiedene Varianten, wie die Grundschule bis zum Schuljahr 2021/2022 aussehen könnte. Das heutige Gebäude wurde im Jahr 1992 erbaut und stößt an seine Kapazitätsgrenzen: Derzeit besuchen 104 Schüler die Grundschule. Durch Bevölkerungszuwachs und Geburtenanstieg sei der Bedarf an Schulplätzen in Markdorf gestiegen, weshalb in Markdorf die Jakob-Gretser-Grundschule vierzügig und die Leimbacher Schule zweizügig ausgebaut werden sollen. Für Leimbach würde dies bedeuten, dass nach dem Ausbau bis zu 224 Schüler Platz finden würden. Um die Vorgaben für eine zweizügige Schule zu erfüllen, müsste man die Fläche von derzeit 544 qm nahezu verdreifachen, auf mindestens 1317 qm und höchstens 1515 qm. Dies sei nötig, um Zuschüsse vom Land zu erhalten, sagte Riedmann. Eine Aufstockung auf dem bisherigen Gebäude sei aus Statikgründen nicht möglich.

Damit die Schulerweiterung pädagogisch optimal genutzt werden kann, wurde der Wunsch von Lehrer- und Elternseite aufgegriffen, diese in einer Clusterorganisation zu gestalten. Die Clusterorganisation beinhaltet jeweils vier Klassenräume und zwei Differenzierungsräume sowie Klassenräume mit Nischen und Sichtfenster zu den angrenzenden Differnzierungsräumen und zum Flur. Das Cluster ist auch für die Ganztagsbetreuung dienlich. Weiter sind kleine Leseinseln, ein Computerstandort, Kochmöglichkeiten, Rückzugsorte mit Ruheinseln sowie eine Schulbücherei und ein zentraler Teambereich für Besprechungen geplant.

Herz der Schule soll die multifunktionale Aula sein. Hinsichtlich der Kosten beziffert der Planer den Rück- und Teilbau mit zirka 7,63 Millionen Euro. Für diese Lösung sei laut Riedmann mit einem Zuschuss vom Land von rund 1,5 Millionen zu rechnen. Der komplette Neubau wird auf 8,67 Millionen Euro veranschlagt. Dafür gebe es einen Landeszuschuss von bis zu 2,5 Millionen Euro, weil Neubauten stärker gefördert werden. Ortsvorsteher Hubert Roth merkte an, dass sich die reinen Kosten für die Stadt fast nichts schenken würden. "Wir sollten bei unseren späteren Entscheidungen die Funktionalität und Wirtschaftlichkeit im Blick haben", sagte er. "Ein Rückbau wäre nur eine Teillösung und nicht die beste Lösung", befand FW-Rat Markus Heimgartner. Idealer Beginn für eine Interimslösung mit Containern wäre das Schuljahr 2017/18. Laufe alles nach Plan, könnte der Baubeginn im Frühjahr 2020 und eine Inbetriebnahme für 2021/22 möglich sein, so Riedmann.

Machbarkeitsstudie

Die Stadt Markdorf hatte beim Architekturbüro Schneidermeyer eine Machbarkeitsstudie für die Grundschule Leimbach und die Jakob-Gretser-Schule in Auftrag gegeben. Die Pläne waren bereits im Gemeinderat im September 2016 vorgestellt worden.

Für die Grundschule Leimbach werden vier Szenarien vorgeschlagen: ein Teilrückbau des Bestandsgebäudes bis auf die Bodenplatte plus Erweiterungsbau, die Umnutzung eines Teils des Bestandsgebäudes als Mensa und Verwaltung plus Bau eines neuen Lernhauses oder einen Teilrückbau mit neuem Anbau, der direkt an das bestehende Gebäude integriert wird. Zu guter Letzt der gänzliche Rückbau mit anschließendem Bau einer neuen Grundschule. Angestrebt sind jeweils Cluster-Lösungen für je vier Klassenräume, außerdem Nischen in den Klassen. Die Cluster sollen die Ganztagstauglichkeit der Grundschule erhöhen.