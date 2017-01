Markdorf-Hepbach Viele Neuigkeiten beim Rehessen in der "Linde"

Ortsvorsteher Hubert Roth und Bürgermeister Georg Riedmann geben Einblicke über Entwicklungen im Stadtteil Riedheim

Bei der 67. Auflage des Rehessens des Stadtteils Riedheim gab es viel Neues zu erfahren. Rund 40 Gäste waren der Einladung der Ortsverwaltung gefolgt, darunter Vertreter von Schulen, Kirche, Stadt- und Gemeindeverwaltung sowie die Vorsitzenden der örtlichen Vereine. In diesem Jahr durften sich die Gäste im Landgasthaus "Linde" in Hepbach über ein erlegtes Reh von Jäger Oskar Brugger freuen.

Ortsvorsteher Hubert Roth nutzte das traditionelle Treffen, um auf das Jahr zurückzublicken und eine Vorausschau zu halten. Auch gab er Veränderungen im personellem Bereich bekannt. So hat sich Yvonne Fleig, bisherige Leiterin des Hepbacher Kindergartens, beruflich verändert und die Leitung eines Kindergartens in Meckenbeuren übernommen. Als neue Kindergartenleiterin wurde Stefanie Fiedler gewonnen, die zuvor im "Alten Schulhaus" tätig war. Verabschiedet hat sich auch Hausmeister Christian Beran, dort ist man bereits mit einem Nachfolger in Verhandlungen. Im Ortschaftsrat ist Wiltrud Bolien bei der Umweltgruppe für Katharina King nachgerückt. Für die ehemalige Grundschulleiterin Annemarie Faden, die sich in den Ruhestand verabschiedet hat, wurde mit Julie Adam eine würdige Nachfolgerin, so Roth.



Ein erfreuliches Ereignis ist der Anbau am Feuerwehrhaus in Leimbach. Dieser wird am 2. Juli offiziell eingeweiht. Die Arbeiten liegen im Zeit- und Kostenplan. Die Vereine dürfen sich in der Mehrzweckhalle über eine neue Bestuhlung freuen, nach fast 40 Jahren werden die alten Stühle ausgetauscht.

Stolz ist man im Stadtteil darüber, mit Apfelkönigin Sabrina Heiß und Apfelprinzessin Lisa Brielmayer gleich zwei neue Hoheiten vorweisen zu können. Viel Lob und Anerkennung gab es für die 800 Jahr-Feier des Ortsteils Stadel, die von den Bürgern auf die Beine gestellt worden war. Im Bereich Bebauung wurde in Hepbach das letzte Baufeld in der Bergstraße vergeben, von neun möglichen Bauplätzen sind bereits sieben bezogen, ein Haus befindet sich derzeit im Bau. Der Stadtteil Riedheim hat somit keine Bauplätze mehr zur Verfügung, erklärte Hubert Roth.

Schade fand Roth, wie einige Riedheimer Bürger mit dem Thema Ortsumfahrung Kluftern umgehen und sich entsprechend in Szene setzen. "Hier geht es um Planungen. Es wurde bisher noch nichts entschieden und es steht noch nichts vor der Umsetzung", verwies Roth mit Nachdruck auf den aktuellem Ist-Zustand. Die Untersuchungen zu den sechs Trassenvarianten laufen. Man wolle weiterhin offen und transparent mit diesem Thema umgehen. Bürgermeister Georg Riedmann unterstrich die Aussagen des Ortsvorstehers. Da man alle Bürger auf einen aktuellen Kenntnisstand bringen möchte, ist eine Informationsveranstaltung in der Mehrzweckhalle geplant.