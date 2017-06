Rund 50 Teilnehmer machen mit beim Beachvolleyball-Turnier der Markdorfer Umweltgruppe

Sie pritschen, sie baggern, sie hechten. Sie schmettern, sie blocken und sie geben Interviews. Denn das Beantworten von Fragen gehört dazu, wenn die Umweltguppe Markdorf zum Beachvolleyball-Turnier einlädt. Es ist bereits das vierte Mal. Und am Samstag sind noch ein paar mehr Jugendliche und junge Erwachsene auf den Sandplatz des "Lemon Beach" im Gewerbegebiet gekommen. Junge Leute aus Markdorf genauso wie aus den Nachbargemeinden. "Das hat sich inzwischen herumgesprochen, was wir hier machen", freut sich Joachim Mutschler, Vorsitzender der Umweltgruppe.

Und dann stößt er ins Horn. Das laute Tuten ist das Startsignal fürs nächste Match. Die Mannschaften – zumeist gemischt – stehen sich an den aufgespannten Netzen gegenüber, beginnen das Spiel. Hier passt einer, dort schlägt eine den Ball mit lautem Plopp auf die gegnerische Seite. Ketten sich mehrere Spielabläufe aneinander, wechselt der Ball oftmals das Feld, sprechen sich die jungen Spieler Anerkennnung zu, loben die Mitspieler. Eines ist ganz offensichtlich: sie haben Spaß beim Turnier. Auch jene, die etwas abseits in den Liegestühlen sitzen und miteinander plaudern.

"Als wir im vergangenen Jahr das Markdorfer Jugendreferat eingeladen haben", so erklärt Monika Schneider-Maier von der Umweltgruppe, "hatten wir ja schon die Hoffnung, dass unser Beachvolleyball-Turnier vom Jugendreferat übernommen wird, dass auf den fahrenden Zug aufgesprungen wird." Monika Schneider-Maier hofft weiter, gehört ein von der Stadt getragenes Beach-Volleyball-Angebot doch auch zu jenen Wünschen, die die jungen Markdorfer an eine von der Umweltgruppe aufgestellte Litfaßsäule geheftet haben.

Mehr und Näheres bringt die Interview-Gruppe um Karl King in Erfahrung. Ralf Waldenmayer vom städtischen Jugendreferat hat ebenfalls Platz genommen am Tisch für die Fragerunden. Ihn interessiert besonders, inwieweit sich die Jugendlichen in Markdorf selber einbringen möchten. Wie viel Mitverantwortung sie sich vorstellen könnten für die von ihnen vorgeschlagenen Freizeitprojekte – etwa für eine Party-Scheune, das eigene Festival oder eben eine Beach-Volleyball-Anlage.