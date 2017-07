Markdorf Viel Lob und viele Preise bei Feier der Markdorfer Realschüler

128 Realschüler bekommen am Freitagabend ihre Zeugnisse bei der Feier in der Stadthalle überreicht. Rektorin Veronika Elflein zeigte sich mit den Leistungen zufrieden. 74 Jugendliche werden ihre Schullaufbahn fortsetzen.

Grund zu großem Lob hatte Schulleiterin Veronika Elflein am Freitagabend: Als die 128 Zehntklässler der Realschule am Bildungszentrum (BZM) ihren Schulabschluss feierten, durfte die Rektorin 22 Preise verteilen. Dies für Noten, die zwischen 1,1 und 1,7 lagen. Ab einem Zeugnisdurchschnitt von 1,8 und bis 2,0 gab es eine Belobigung, die insgesamt 21 Mal ausgesprochen werden konnte. Mit dem Traum-Durchschnitt 1,1 verlassen Marina Müller und Melanie Schmalbach die BZM-Realschule. "In der vieles doch gar nicht so schlecht war", gab die dabei ironisch schmunzelnde Rektorin mit auf den Weg. Das werde ihnen aufgehen, wenn sie, eine Berufsausbildung machend beziehungsweise die Hochschul- beziehungsweise Fachhochschul-Reife anstrebend auf die sechs Jahre am BZM zurückblicken werden. Schulisch aufsatteln werden insgesamt 74 der ehemaligen Realschülerinnen und -schüler. Veronika Elflein nutzte die Zeugnisvergabe, um dem Publikum in der Stadthalle Marianne Licciardi vorzustellen, die neue Konrektorin an der BZM-Realschule.

Großes Lob ernteten unterdessen nicht allein die Schulabgänger. Rektorin Elflein attestierte auch deren Lehrern: "Ihr habt ganz hervorragende Arbeit geleistet." Anspielend auf eine Frage in dem der Abschlussfeier vorangegangenen ökumenischen Gottesdienst, warf Elflein erneut auf: "Was bleibt von all den Jahren des Lernens?" Wissen sei die eine Antwort. Zu wissen, wie Wissen gesammelt wird, wie es sinnvoll einzusetzen ist, das sei die andere Antwort. Elflein gab den Abgängern den dringenden Rat, ihr Wissen zu mehren – und gut zu investieren.

Dass beides gelingt, dass der Abgangsjahrgang 2017 seine selbst gesteckten Ziele erreichen wird, davon zeigte sich Sonja Maucher fest überzeugt. Die Elternbeiratsvorsitzende hatte daran erinnert, wie fürsorglich sich erst Eltern, dann Kindergärtnerinnen und schließlich die Lehrer um die währenddessen immer selbstständiger werdenden jungen Menschen gekümmert haben. "Nun geht ihr Euren eigenen Weg", für den Maucher das nötige Quantum Glück wünschte. Die 16-jährige Sabina Petri war mit ihrem Zeugnis sehr zufrieden. "Ich fühle mich schon ziemlich erleichtert heute Abend". Die Abschlussfeier hat auch dem 17-jährigen Simon Reis gut gefallen. "Eine tolle Atmosphäre in der Stadthalle. Mit meinen Noten bin ich zufrieden."

Den Abend moderiert haben Acelye Bahceci und Jana Haas – die mit sehr viel Charme. Ebenso viel Charme bewiesen Katharina Landolt und Dennis Rigal, die die Schüleransprache zur Abschlussfeier hielten: eine kleine Dankesrede. Das Programm war gespickt mit vielen Überraschungen. Da zeigten zum Beispiel Schüler gekonnte Akrobatik auf der Turnermatte. Ihre synchronen Sprünge, ihre Salti und Schrauben wurden begeistert beklatscht. Viel Applaus gab es indes auch für die musikalischen Darbietungen. Begonnen beim Dudelsack-Auftakt zum Feierbeginn, fortgesetzt mit Nadine Schmids und Leonie Wadepols Liebesballade. Nachgerade stürmisch war dann der Applaus für die Lieder von Vivian Gostner, Sabina Petri, Antonia Blumenstein und Sarah Veeser. Ausdrücklich bedankte sich Veronika Elflein bei Musiklehrer Gunther Rey, der bei der Gestaltung des Abends mitgewirkt hatte.

Die Absolventen