Deggenhausertal Vereine kritisieren Vorteile für Volkshochschulen

Die Volkshochschule (VHS) muss für die Nutzung von gemeindeeigenen Räumen keine Miete zahlen. Sybille Strasser vom Verein für Freizeitsport empfindet das als ungerecht und beschwerte sich schriftlich bei Bürgermeister Meschenmoser. Der Gemeinderat will sich des Themas in einer der nächsten Sitzungen annehmen.

Neben den für die Vereine wichtigen Bestimmungen des Bundeskinderschutzgesetztes wurden beim Treffen der Vereinsvorstände der Verwaltung verschiedene Themen erörtert. In der allgemeinen Vereinsaussprache betonte die Vorsitzende des Vereins für Freizeitsport Deggenhausertal, Sybille Strasser: "Ich finde es grenzwertig, dass die Vereine aus dem Deggenhausertal – gemäß Anschlag im Rathaus gibt es 50 Vereine – für die Nutzung von gemeindeeigenen Räumlichkeiten Miete zahlen müssen, aber der Volkshochschule (VHS) diese Kosten erlassen werden."

Sie war auf diese Tatsache gestoßen, als es um die Belegung des Dorfgemeinschaftshauses in Untersiggingen für die Zumba-Gruppe des Freizeitsportvereins ging. Die Zumba-Gruppe erhielt hier den Vorzug von der VHS. In einem Brief an Bürgermeister Fabian Meschenmoser und die Gemeinderäte von Deggenhausertal hatte Strasser das ehrenamtliche Engagement der Vereine im Tal herausgestellt. Zur Kostenfreiheit der VHS schreibt sie: "Dies ist für mich ganz unvorstellbar, weil wir als Vereine, vor allem unser Verein für Freizeitsport, der nahezu nur in kommunalen Räumen seine Sport- beziehungsweise Gesundheitsangebote anbieten kann, in jedem Jahr erhebliche Kosten zu leisten hat. Dafür bekommen wir aber geheizte und saubere Räume und schätzen das auch. Warum aber die VHS im Gegensatz zu uns, für diese Leistungen nicht bezahlen muss, können wir in keiner Weise nachvollziehen." Strasser beklagt auch, dass der Anteil sportlicher Angebote steigen würde. Aktuell seien von 31 in Deggenhausertal von der VHS angebotenen Kurse 20 sportlichen Charakters und somit eine Konkurrenz zu den örtlichen Vereinen.

Der Schluss ihres Schreibens von Sybille Strasser endet mit deutlichen Worten: "Sehr geehrter Herr Bürgermeister und Gemeinderäte – bitte sorgen Sie für mehr Gerechtigkeit!"

Bürgermeister Fabian Meschenmoser nimmt gegenüber dem SÜDKURIER Stellung und erklärt: "Die VHS bezahlt auch in anderen Gemeinden des Bodenseekreises keine Miete – dies ist ein Beschluss der Bürgermeister im Kreis." Er kündigte an, das Thema in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen auf die Tagesordnung zu nehmen. Hierzu erklärte der Pressesprecher des Landratsamts, Robert Schwarz: "Die kostenfreie Überlassung von gemeindeeigenen Räumen ist Grundlage der Vereinbarungen zwischen den Gemeinden und dem Landkreis zur Finanzierung der öffentlichen Kreisvolkshochschule. Laut "Gesetz zur Förderung der Weiterbildung und des Bibliothekswesens" sind die Volkshochschulen von Städten, Gemeinden und Landkreisen zu fördern. Die Gemeinden im Bodenseekreis, bis auf Friedrichshafen, haben die Aufgabe der Organisation von Weiterbildung an den Landkreis abgegeben."

In einem Protokoll der Bürgermeisterversammlung vom September 2007 ist zu lesen: "Es besteht bei den Bürgermeistern Einigkeit, dass kommunale Räume in Schulen, Turnhallen, Dorfgemeinschaftshäusern und dergleichen der VHS Bodenseekreis für Veranstaltungen und Kurse weiterhin miet- und abgabenfrei überlassen werden."

Keine Konkurrenz

Robert Schwarz, Sprecher des Landratsamts Bodenseekreis, betont in einer Stellungnahme, dass die Volkshochschule (VHS) nicht in Konkurrenz zu Vereine treten will. "Die VHS bietet das übliche Gesundheitsangebot, wie es vom VHS-Verband vorgegeben ist. 20 Gesundheitskurse: acht Entspannungskurse (Yoga, Qi Gong); vier Wassergymnastikkurse; ein Seniorengymnastik, sechs Fitnesskurse zum Herz-Kreislauf Training, ein Nordic-Walking Kurs. Das Angebot überschneide sich inhaltlich mit dem von Vereinen höchstens bei sieben Kursen. Entspannung sei kein Kernthema eines Sportvereins. "Wir bieten keine Angebote aus dem klassischen Sportbereich, wie Fußball, Basketball oder Tischtennis. Andere Angebote für die Gesundheit von Vereinen oder anderen Anbietern betrachten wir nicht als Konkurrenz." (wdg)