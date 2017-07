Markdorf Verbesserung für Radfahrer in Markdorf in Sicht

Verbesserung für Radfahrer in Markdorf in Sicht

Im Technischen Ausschuss wurden drei Brennpunkte vorgestellt, die durch einige Maßnahmen entschärft werden sollen. Noch steht eine Verkehrsschau mit Polizei und Landratsamt aus, danach kann ein Beschluss erfolgen.

Markdorf – "Ausreichend" lautete die Bewertung für Markdorf beim ADFC-Fahrradklimatest 2016. Als der SÜDKURIER im Juni mit Bürgermeister Georg Riedmann über das Ergebnis sprach, kündigte er an, dass zwei bis drei Projekte, die für Verbesserungen im Radverkehr sorgen werden, noch in diesem Jahr umgesetzt werden. In der Sitzung des Technischen Ausschusses am Dienstagabend präsentierte Dietmar Gutermann vom Stadtbauamt drei Brennpunkte, die entschärft werden sollen: Die Verkehrsführung am Bildungszentrum, am Ittendorfer Kreisel und an der Kreuzung Bernhardstraße/Bundesstraße 33. "Es handelt sich lediglich um eine Zwischeninformation, da noch die Verkehrsschau mit Polizei und Landratsamt aussteht", so Riedmann in der Sitzung. Erst danach kann ein Beschluss gefasst werden.

Während die Verwaltung bei zwei Maßnahmen optimistisch ist, erweist sich die Situation am Ittendorfer Kreisel als "außerordentlich kompliziert". Laut Polizei sei das Verkehrsaufkommen dort so hoch, dass Radschutzstreifen schwierig zu realisieren seien. "Die Polizei will eine alternative Strecke", berichtete Dietmar Gutermann. Die Verwaltung möchte dort allerdings eine Lösung finden und steht auch in Gesprächen mit dem Familienheim Bodensee, um mehr Fläche zur Verfügung zu bekommen. Arnold Holstein (FW), dem der Radverkehr ein persönliches Anliegen ist, wies darauf hin, dass er bereits bei Erteilung der Baugenehmigung des Wohnparks an der Mangoldstraße auf die Engstelle hingewiesen habe. "Schon allein der Fußgängerweg ist zu eng", so Holstein, der sich von der Verwaltung mehr Nachdruck und Eigeninitiative wünscht.

"Wir müssen fahrradfreundlicher werden", sagte Holstein. Man betone stetig, wie gut das Verhältnis zum Familienheim sei und wie sozial und familienfreundlich die Baugenossenschaft aufgestellt sei.

Bürgermeister Georg Riedmann entgegnete, dass das Familienheim nach der Baugenehmigung ihren gesamten Baukörper um 70 Zentimeter nach Osten verschoben hatte. "Das war damals ein erhebliches Entgegenkommen“, so Riedmann, der auf eine einvernehmliche Toleranzlösung hofft, denn Privatgrundstück bleibe Privatgrundstück. Damals konnten keine Details geplant werden, da die Außenanlagen erst erschlossen werden mussten. Christiane Oßwald (UWG) pflichtete Holstein bei. "Es wäre schon nett, wenn man uns da entgegenkommen würde". Uwe Achilles (SPD) sagte, er hätte beim Familienheim ein gutes Gefühl, dass man eine Lösung finde. Alfons Viellieber (CDU) vertrat die Ansicht, dass es dort nie eine tolle Lösung geben wird. "Man wird uns nichts schenken, aber wenn uns das Familienheim entgegenkommt, wären wir dankbar".

In der Ensisheimerstraße endet der Radweg am Bildungszentrum abrupt. Hier soll der rote Fahrradschutzstreifen an der Bushaltestelle vorbei weitergeführt werden. „Die Busunternehmer waren hier immer skeptisch und meinten, dass es zu gefährlich sei“, so Riedmann. Der Vorschlag der Verwaltung sieht nun vor, den Radstreifen auf der Fahrbahn früher beginnen zu lassen, sodass der Busfahrer eventuelle Radfahrer besser sieht. Auch an der zweiten Ausfahrt der Busschleife ist ein Radstreifen geplant. Dieser soll so weit wie möglich Richtung Osten fortgesetzt werden. Arnold Holstein hielt dies für eine "optimale Lösung". "Ist die Straße denn dafür breit genug", wollte Roland Hepting (UWG) wissen. Laut Verwaltung sei die Straße für den ersten Abschnitt breit genug, danach müsse man die Fortführung prüfen. Mit Polizei und Landratsamt sei alles abgesprochen, nun müssten noch die Busunternehmer angehört werden.

An der Ecke Bernhardstraße/B 33 soll ein Radstreifen vom landwirtschaftlichen Weg über die Bernhardstraße führen. Die Polizei wünscht hier eine durchgezogene rote Markierung. "Wie nah diese an der Bundesstraße vorläuft, muss noch geklärt werden", sagte Dietmar Gutermann. Die abbiegenden Autofahrer müssen berücksichtigt werden.

ADFC-Fahrradklima-Test

Der ADFC-Fahrradklima-Test ist die größte Befragung zum Radfahrklima weltweit und wurde im Herbst 2016 zum siebten Mal durchgeführt. Mehr als 120 000 Menschen stimmten für 539 Städte ab, bei der vorherigen Befragung 2014 waren es rund 100 000 Teilnehmer für 468 Städte. Für Markdorf gaben im vergangenen Herbst 73 Teilnehmer ihre Wertung ab. Markdorf landet mit einer Gesamtnote von 4,0 auf Platz 47 von 65 in Baden-Württemberg und auf Platz 260 von 364, jeweils in der Kategorie der Städte mit bis zu 50 000 Einwohnern. Am Bodensee liegt mit Überlingen das Schlusslicht des ADFC-Fahrradklima-Tests, die Stadt hat nur eine Wertung von 4,5 erhalten. Friedrichshafen, Konstanz und Immenstaad liegen mit 3,4 im Mittelfeld. (isa)