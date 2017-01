Markdorf Veranstaltungen 2017: Im Städtle ist besonders viel geboten

Das Stadt-Jubiläum bringt viele zusätzliche Termine in den diesjährigen Veranstaltungskalender. Viele Feste rund ums Jahr versprechen gesellige Stunden

Markdorf – 1200 Jahre Stadt Markdorf: Das Festjahr zu diesem Jubiläum haben die Markdorfer bereits mit dem Einschnellen der Fasnet und dem Neujahrsempfang eröffnet. Wie schon in den Jahren zuvor finden sich zahlreiche Feste, Konzerte, Aufführungen und Aktionen im Veranstaltungskalender. Eine Auswahl der Termine hat der SÜDKURIER an dieser Stelle zusammengetragen, wobei kein Anspruch auf Vollständigkeit besteht. Ergänzt wird der Veranstaltungskalender 2017 von dem Programm rund um das Landschaftstreffen der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) und das Jubiläum der ersten urkundlichen Erwähnung.

Brauchtum, Feste und Märkte

Das Landschaftstreffen wird von der Historischen Narrenzunft organisiert und findet am Wochenende vom 28. und 29. Januar statt. Die Großveranstaltung mit mehreren tausend Hästrägern steht unter dem Leitspruch "Ein Fest für Markdorf und alle Narren". 52 Zünfte laufen beim großen Umzug am Sonntag ab 12.30 Uhr mit. Außerdem locken Brauchtumsvorführungen und närrisches Treiben an beiden Tagen in die Innenstadt. Zum Feiern und Beisammensein laden auch wieder die Feste und Märkte in Markdorf und seinen Ortsteilen ein. Das Bockbierfest des Musikvereins Ittendorf findet am Sonntag, 19. und Montag, 20. März, im Bürgerhaus Ittendorf statt. Das Dixiefest mit verkaufsoffenem Sonntag bietet am Sonntag, 7. Mai, von 12 bis 17 Uhr die Gelegenheit, Musik und Kulinarisches zu genießen und das ein oder andere Schnäppchen zu machen. Zum 45. Pfingstmusikfest lädt der Musikverein Riedheim vom Freitag, 2. bis Montag, 5. Juni, ein.

Mit einem offiziellen Festakt begeht die Stadt Markdorf am Samstag, 3. Juni, ab 19 Uhr das Jubiläum. Doch nicht nur am 3. Juni wird gefeiert: Zahlreiche Veranstaltungen werden das ganze Jahr über dem 1200-Jährigen gewidmet. Von der Ausstellung in der Stadtgalerie, die vom 3. Juni bis 10. Juli geöffnet ist, über Wanderungen mit dem Titel "Auf den Spuren der Freiherren von Markdorf" bis hin zu Theateraufführungen. Das Stadtfest verspricht vom Freitag, 16. bis Sonntag, 18. Juni, wieder gesellige Stunden unter freiem Himmel. 2017 bringen die Stadt Markdorf und die örtlichen Vereine das Fest bereits zum 41. Mal über die Bühne. Auf das Hansafüratle am Samstag, 24. Juni, 12 Uhr, dürften sich die Kinder ganz besonders freuen. Dann regnet es in der Innenstadt nämlich erneut Süßigkeiten.

Die Erwachsenen kommen am Samstag, 24 Juni, ab 19.30 Uhr und am Sonntag, 25. Juni, ab 10 Uhr beim Pfarrfest St. Nikolaus auf ihre Kosten. Vergnügt geht es am Sonntag, 2. Juli, ab 11 Uhr beim Spritzenfest mit Einweihung des Feuerwehrhausanbaus in Leimbach weiter. Der Feierabendhock mit der Feuerwehrabteilung verspricht am Montag, 3. Juli, ab 17.30 Uhr zünftige Genüsse. Genauso das Weizenbierfest am Wochenende vom 8. und 9. Juli im Bürgerhaus Ittendorf. Veranstalter ist der Narrenverein Guggenbichler. Musikalisch verspricht der Feierabendhock mit der Stadtkapelle Markdorf am Montag, 24. Juli, zu werden. Treffpunkt ist ab 18 Uhr am Musikerheim direkt neben dem Feuerwehrhaus.

Herbstklopfen lautet das Motto am Sonntag, 10. September, wenn der Förderverein des Musikvereins Ittendorf ins Bürgerhaus einlädt. Ähnlich herbstlich geht es beim Oktoberfest der Narrenzunft Hugeloh in der Mehrzweckhalle in Leimbach zu. Gefeiert wird am 16. oder 23. September. Der Sebastianusmarkt findet am Montag, 23. Januar, ab 8 Uhr auf dem Marktplatz und an der Marktstraße statt. Zum Fastenmarkt geht es am Montag, 27. März, ab 8 Uhr wieder auf den Marktplatz und an die Markstraße. Höhepunkt ist aber auch in diesem Jahr der große Jahrmarkt, der mit dem Elisabethenmarkt zwischen 10. und 14. November in der Innenstadt seine Buden und Fahrgeschäfte öffnet. Zuvor bietet sich nochmals die Möglichkeit zur Schnäppchensuche beim verkaufsoffenen Sonntag am 12. November. Einen Hobbymarkt gibt es am Samstag, 18. und Sonntag, 19. November, in der Stadthalle.

Veranstaltungen für Sportliche

Ihre Fitness konnten die Markdorfer bereits beim 28. Traditionellen Hallen-Gerümpelturnier beweisen. Weiter geht es dann mit der Judo Kreismeisterschaft U12/U15 am Samstag, 11. Februar, ab 10 Uhr in der Sporthalle im Bildungszentrum (BZM). Beim 8. Markdorfer Spinning-Marathon wird am Samstag, 11. März, ab 9.30 Uhr in der Mehrzweckhalle Leimbach für den guten Zweck in die Pedale getreten. Ebenfalls am 11. März findet der Showwettbewerb "Rendezvous der Besten" in der Sporthalle im BZM statt. Veranstalter ist der Turnverein Markdorf. Der Spielplatz unterm Dach öffnet einen Tag später, am Sonntag, 12. März, ab 14.30 Uhr seine Pforten in der BZM-Sporthalle. Dabei darf nach Herzenslust getobt und gespielt werden. Ganztägig kämpfen die Nachwuchsballsportler aus der Region am Sonntag, 19. März, beim E-Jugend-Indoor-Cup um die Tore. Angeboten wird das Turnier in der BZM-Sporthalle von der Abteilung Fußball des SC Markdorf.

Das Internationale Jugendturnier um den Albert-Weber-Pokal schließt sich Ende Juni an. Die Mannschaften treffen vom Freitag, 30. Juni, bis Sonntag, 2. Juli, in den Gehrenbergsportanlagen in spannenden Partien aufeinander. Auch hier ist die Abteilung Fußball des SC Markdorf engagiert. Gefragt sind die Erwachsenen am Samstagnachmittag vom 1. Juli, wenn der Turnverein Markdorf zum Stadtlauf ruft. Der Markdorf-Cup 2017 findet zwischen dem 9. und 21. Juli in den Gehrenbergsportanlagen statt. Große Stadtmeisterschaft für Firmen und Vereine heißt die sportliche Herausforderung am Samstag, 22. Juli. Gespielt wird ganztägig. Der Startschuss zum Gehrenberglauf fällt am Sonntag, 1. Oktober, um 11 Uhr an der Turnerhütte.

Kulturelle Höhepunkte

Doch es geht 2017 in Markdorf nicht nur närrisch oder sportlich zu. Der Veranstaltungskalender beinhaltet zahlreiche kulturelle Angebote, die Interesse wecken. Ein Orgelkonzert für vier Hände und vier Füße steht am Sonntag, 5. Februar, um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Nikolaus an. Angeboten wird das Konzert vom Förderverein Kirchenmusik. Vernissage zur Ausstellung "Jo Bukowski und Schüler" in der Stadthalle ist am Freitag, 17. Februar, um 20 Uhr. Am Sonntag, 19. Februar, wird es in der Stadthalle beim Chorkonzert der Musikfreunde Markdorf musikalisch. Ein Orgelkonzert mit Domorganist Eberhard Lauer bietet der Förderverein Kirchenmusik am Sonntag, 26. März, ab 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Nikolaus. Die Musiknacht der Markdorfer Wirte lockt am Samstag, 1. April, ab 19.30 Uhr in die Innenstadt. Künstlerisch geht es am Freitag, 7. April, weiter mit der Vernissage "Alex Tennigkeit". Beginn ist um 20 Uhr in der Stadtgalerie.

Das Frühjahrskonzert der Stadtkapelle Markdorf findet tags darauf, am Samstag, 8. April, ab 20 Uhr in der Stadthalle statt. "Phantom", ein Spiel von Lutz Hübner und Sarah Nemitz, führt die Theatergruppe "kreuz & quer" an drei Terminen vom 21. bis 23. April auf. Die Sommerkonzerte im Schlosshof haben am Mittwoch, 3. Mai, 20 Uhr, am Bischofschloss ihren Auftakt. Einen Klavierabend mit Guido Heimpel präsentiert die Klangwelt Rittersaal am Sonntag, 7. Mai, um 18 Uhr. Für den guten Zweck setzt sich der Bauförderverein Mittlere Kaplanei am Freitag, 26. Mai, 20 Uhr, mit einem Gospel-Benefizkonzert in der Pfarrkirche St. Nikolaus ein. Der Chor Ton in Ton gibt am Sonntag, 9. Juli, ab 18 Uhr sein Sommerkonzert in der Mehrzweckhalle Leimbach. Kunstwerke von Raimund Buck werden ab dem 21. Juli in der Stadtgalerie ausgestellt. Das Schülerkonzert der Musikschule Raumschaft Markdorf ist am Samstag, 22. Juli, 18 Uhr, in der Stadthalle.

Ein Gemeinschaftskonzert mit dem englischen Dirigenten Tim Reynish spielt die Stadtkapelle Markdorf am 22. Oktober. Beginn ist um 17 Uhr in der Stadthalle. Seinen kulturellen Abschluss findet das Jahr 2017 schließlich mit festlichen Konzerten in Markdorf und den Teilorten, präsentiert und gespielt von den Musikvereinen.

Informationen im Internet: