Markdorf Ventoux: Ein Roman nicht nur für Rad-Enthusiasten

Bibliothekarin Uschi Hütz empfiehlt als Sommerlektüre "Ventoux" von Bert Wagendorp.

Das Fahrrad sei ein Wundermittel gegen die Verzweiflung. Der, der dies geschrieben hat, ist Gerichtsreporter. Inzwischen, denn vorher hat er lange Zeit über Radrennen geschrieben, bis ihm das Dasein als Radrennsportjournalist, das Mitreisen im Radsportzirkus zu hektische und vor allem zu familienfeindlich geworden war. Die Leidenschaft fürs Velo aber behielt Bart Hofmann. So heißt der Erzähler in "Ventoux", dem Roman von Bert Wagendorp, einem Erstling. Uschi Hütz, Bibliotekarin in der Bibliothek am Markdorfer Bildungszentrum (BZM) hat ihn als Lesetipp für die Ferien ausgewählt.

Natürlich kennen die einen jenen Berg in der Provence, nach dem das Buch benannt ist, als touristische Attraktion. Mont Ventoux, 1912 Meter am westlichen Rand des Départements Vaucluse, einsam, erhaben, auf dem Gipfel einen Blick in die Provence verheißend, der den Atem nimmt. Atemberaubend haben ihn auch die anderen in Erinnerung. Stellen die Serpentinen des Mont Ventoux doch regelmäßig eine der härtesten Bergetappen bei der Tour de France dar. Ein Muss für ambitionierte Freizeit-Radsportler – und eine Qual für alle, die sich nicht rechtzeitig um einen sorgfältigen Muskelaufbau gekümmert haben. Und zu guter Letzt bietet der Mont Ventoux sogar den Feingeistern einen Anknüpfungspunkt. Petrarca, Dichter der "Canzoniere", den der von Petrarca angehimmelten Laura gewidmeten Sonetten, bestieg den Berg – und beschrieb das. Er wurde mithin zum Begründer der alpinen Reiseliteratur.

Das aber streift Romanschriftsteller Bert Wagendorp lediglich durch sein dem Petrarcabericht entnommenes Motto. Immerhin deutet der Dichter an, dass auch das Bergsteigen sich gut beschreiben ließe – als Bewegung. Anders als Seelenbewegungen, die sich dem Auge des Betrachters verschließen. Eben solchen nachzuspüren, das unternimmt der Ventoux-Roman. Indem er von Freundschaften erzählt: von der Radreise von fünf Freunden zu Beginn der 80er Jahre – zusammen mit der wunderschönen Laura. Ihr gemeinsames Ziel: der Mont Ventoux, wo einer der Freunde verunglückt. Was geschah, soll drei Jahrzehnte später eine neuerliche Ventoux-Fahrt klären. "Die Zusammenhänge, die Beziehungen zwischen den Freunden sind wunderbar erzählt", findet Uschi Hütz. Was ihr besonders gefällt: "Wie der Autor mit den Möglichkeiten alternativer Lebenswege spielt."

Bert Wagendorp, Ventoux, Roman, 320 Seiten, 19,99 Euro