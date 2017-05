Markdorf VdK Markdorf fordert städtischen Seniorenbeauftragten

Regine Franz, Vorsitzende des Mardorfer VdK-Ortsverbands, will sich durchsetzen. Sie findet, dass auch die Senioren im Rathaus einen eigenen Ansprechpartner haben sollten. Unterstützung erhält sie von den Mitgliedern.

Eine altersgerechtere Stadt wünscht sich Regine Franz. Die Vorsitzende des Mardorfer VdK-Ortsverbands zählte bei der Mitgliederversammlung auf, wo aus ihrer Sicht Bedarf besteht, damit Senioren, aber auch Menschen mit Beeinträchtigungen künftig besser als bisher am öffentlichen Leben teilnehmen können.

Unter anderem nannte Franz zusätzliche Haltestellen für das Anrufsammeltaxi, weitere Lichtsignalanlagen und Ampeln, überhaupt mehr öffentliche Beleuchtung, außerdem zusätzliche Zebrastreifen. Dass sich ihre Wünsche erfüllen, daran zweifelt die Ortsverbandsvorsitzende jedoch. "Ich hab das Gefühl, ich stoße im Rathaus auf taube Ohren." Ja, sie vermisse das Interesse an Senioren-Themen. In anderen Städten rangierten die in Anbetracht der demografischen Entwicklung längst als Chef-Sache, sagte Franz.

Anders in Markdorf, "wo immerhin 4000 Bürger über 60 sind", erklärte die Vorsitzende. "Hier besucht uns der Bürgermeister nur, wenn eine Wahl ansteht. Sonst findet er keine Zeit, beim VdK vorbeizukommen." Schlimmer indes sei, dass die Stadt keinen Seniorenbeauftragten wolle. Auch das sei andernorts vielfach üblich, dass es neben Jugend-, Behinderten- und Flüchtlings-Beauftragten in der Verwaltung eigene Ansprechpartner für Senioren gebe.

Mit der von Bürgermeister Georg Riedmann vorgeschlagenen Lösung, das Themenfeld Senioren von Mitarbeitern des Mehrgenerationenhauses übernehmen zu lassen, mag sich Regine Franz nicht anfreunden, ebenso wenig mit der Idee, für diese Mitarbeiter ein Büro in der Mangoldstraße einzurichten. "Wir brauchen da jemanden im Rathaus, nicht in irgendeinem Verein", sagte Franz. Allem Gegenwind zum trotz werde sie beharrlich weiterkämpfen, kündigte sie an.

Durchaus kämpferisch tritt der VdK-Ortsverband auch auf Kreisverbandsebene auf. Weil man dort nach – laut Franz – fragwürdigem Rechenschaftsbericht dem Vorstand die Entlastung verweigert habe, "werden wir jetzt als Markdorf-Mafia bezeichnet". Den Wechsel des Kreisverbands von Überlingen nach Tettnang strebe der VdK Markdorf jedoch aus anderen Gründen an, erklärte Franz. "Für uns ist es jedes Mal eine Weltreise, wenn wir zur VdK-Rechtsberatung nach Radolfzell fahren müssen." Weshalb die Markdorfer üblicherweise die Beraterin in Friedrichshafen besuchen.

Damit dem in Zukunft kein Riegel vorgeschoben werden könne, wünsche sich der Vorstand den Wechsel vom badischen ins württembergische Verbandssystem. Den dafür notwendigen Antrag müssten alle Mitglieder beschließen – bei einer Mitgliederversammlung. Zuvor aber wird der Ortsverein am 13. Mai zu seiner großen 70-Jahrfeier in der Stadthalle einladen – außerdem am 11. Mai zur Vernissage für eine Kunstausstellung im Rathaus.