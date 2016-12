Vandalismus im Markdorfer Märchenwald

Traurig und nicht nachvollziehbar: Zum wiederholten Mal wurde der Märchenwald im Schlosshof des Hotel Bischofschloss Opfer von Vandalen. Überwachungkameras zeichneten in der Nacht auf Freitag, 23. Dezember, drei junge Männer auf, während diese einen massiven und überdachten Holz-Stehtisch-Unterstand umwarfen und mehrere Teile der Märchenwald-Dekoration abrissen.

Der materielle Schaden war in diesem Fall nicht hoch, dennoch sei es sehr ärgerlich, dass sein Personal wiederholt mit Aufräumarbeiten oder dem teilweisen Wiederaufbau des Märchenwaldes beschäftigt sei, sagt Hotelier Bernd Reutemann. "Wer Lesen kann ist ganz klar im Vorteil", meint Reutemann zum Umstand, dass im gesamten Schlosshof Hinweise angebracht sind, dass der Märchenwald mittels Videokamera überwacht ist.

Er sehe die Wurzel des Problems auch darin, dass Jugendliche in Markdorf keine Einrichtung hätten, wo sie ihre Freizeit verbringen könnten und so erst gar nicht auf dumme Gedanken kämen, so der Hotelier. Die jungen Leute sind auf dem Video zu sehen, teils auch mit ihren Gesichtern. Reutemann hat den Vorgang noch am Freitag bei der Polizei zur Anzeige gebracht. "Mir wäre es lieber, sie würden sich bei mir melden, ich würde ihnen nicht den Kopf abreißen, aber nach einer gemeinsamen Lösung für eine Wiedergutmachung suchen", sagt der Hotelier.

Über die Dreistigkeit so mancher Täter wundert sich der Hotelier. Jüngst habe ein Täter sogar unmaskiert direkt in die Kamera geschaut, bevor er das Kamerakabel durchschnitten habe, wahrscheinlich nicht wissend, dass die Aufnahmen abgespeichert sind. Reutemann beschäftigt sich mit dem Gedanken, wie man solchem Vandalismus Einhalt gebieten könne. Wachdienste, die die Jugendlichen von ihren bevorzugten Aufenthaltsorten vertreiben, würden das Problem nicht lösen, sondern nur verlagern, meint der Hotelier.

Am liebsten würde sich Reutemann mit den Markdorfer Jugend-"Gangs" treffen, die sich des nächtens durch die Gegend treiben und als Ruhestörer gelten. "Ich würde gerne den offenen Austausch suchen", sagt er. Vielleicht kämen dabei ja auch Ideen zutage, die man gemeinsam mit der Stadt oder mit Firmen als Paten zeitnah umsetzen könnte. Die Jugendlichen hätten damit die Möglichkeit, sich nicht nur als Ideengeber, sondern auch in der praktischen Umsetzung mit einzubringen.

Als gutes Beispiel bezeichnet der Hotelier die 72-Stunden-Aktion der kirchlichen Jugend, bei der gemeinsam ehrenamtlich Projekte umgesetzt würden, die für die Jugend selbst wie auch für die Öffentlichkeit von Nutzen seien. Bei den Aktionen wurden in der Vergangenheit Kinderspielplätze und Kindergärten aufgerüstet oder Wegkreuze repariert. "Ich könnte mir eine 96-Stunden-Aktion vorstellen, um so einen Treffpunkt für Jugendliche zu schaffen, wo sie sich auch wohlfühlen", sagt er. Er fände es dabei wichtig, dass die Ideen und deren Umsetzung von den Jugendlichen selbst kämen. "Wenn wir Erwachsenen ihnen irgendetwas vorsetzen, ist es wie ein Fremdkörper. Ist man selbst an solch einem Projekt beteiligt, ist es etwas Eigenes, was einen auch stolz macht", erklärt Reutemann.

Die drei Jugendlichen hätten am späten Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr die Dekorationen auf dem Schlosshof beschädigt und umgetreten, sagt Polizeisprecher Fritz Bezikofer auf Anfrage des SÜDKURIER. Das Video sei dem Markdorfer Polizeiposten übergeben worden. Die Täter seien auf den Aufnahmen gut erkennbar und er gehe davon aus, dass sie auch bald ermittelt werden können.



Das sagt die Polizei

Informationen oder Hinweise, die zur Ermittlung der Täter führen könnten, sind an den Polizeiposten Markdorf zu richten, unter der Tel. 0 75 44/9 62 00. Reutemanns Video kursiert auch in sozialen Netzwerken.

Bei nächtlichem Vandalismus gebe es nur einen Weg, wenn man Zeuge sei, so Markus Sauter, Sprecher bei der Polizeidirektion Konstanz: Sofort die Polizei verständigen, auch wenn es mitten in der Nacht sei, und nicht erst auf den nächsten Tag zu warten. Dann bestünde eine Chance, dass die Polizisten jemanden noch auf frischer Tat ertappen oder Personen zeitnah ermitteln könnten und dadurch noch vor Ort die Personalien feststellen könnten. Selbstjustiz, also die Täter festzuhalten oder zu überwältigen versuchen, sei definitiv nicht anzuraten. Auch vom eigenmächtigen Teilen oder Einstellen von Videos oder Bildern in soziale Netzwerke warnt Sauter: Damit mache man sich eventuell selbst strafbar, indem man Persönlichkeitsrechte verletze.