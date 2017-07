Markdorf Ute Rehm empfiehlt auf dem Markt Fleisch zum Grillen

Auch beim Einkauf von Fleisch sollten die Kunden auf saisonale und regionale Produkte achten, sagt Ute Rehm. Sie verkauft im Wagen der Metzgerei Eisele aus Ostrach seit vielen Jahren Fleisch auf dem Wochenmarkt in Markdorf. Im Moment empfiehlt sie den Kunden gern Fleisch zum Grillen von Rind, Schwein und Lamm, wie sie im Rahmen der SÜDKURIER-Serie "Blick auf den Marktstand" erzählt.

Markdorf (büj) Beim Stichwort saisonaler Einkauf denkt jeder zuerst an Obst und Gemüse. Spargel, Erdbeeren und Äpfel wandern besser nur dann in den Einkaufskorb, wenn sie auch in der eigenen Region erntereif geworden sind. Der Faktor Saison spielt aber auch beim Fleischeinkauf eine gewisse Rolle.

"Gulasch zum Beispiel ist wohl eher was für den Winter", sagt Ute Rehm. Sie bedient am Marktstand der Ostracher Metzgerei Eisele und erklärt, dass sich zumindest die Fleischzubereitung stark an der Jahreszeit orientiert. Bei den aktuell hohen Temperaturen griffen ihre Kunden gerne zum Grillfleisch. Insbesondere Rindfleisch werde sehr nachgefragt. "Gut geht auch Schwein und Lamm", erklärt Ute Rehm. Die Markdorfer Kunden seien sehr angenehm, sehr nett, aber sie seien auch sehr anspruchsvoll – und offen für Tipps und Anregungen zur Zubereitung des Fleischs.

Da ist es für die Metzgereifachverkäufer in den Eisele-Verkaufswagen gut zu wissen, dass die Qualität des eigenen Angebots stimmt. "Bei uns gibt es nur Qualivo-Fleisch", erläutert Ute Rehm. So nennt sich eine Marke für Premiumfleisch. Dank sorgfältiger Kontrolle sei eine gleichbleibend hohe Qualität gewährleistet. Überdies wird bei der Viehhaltung darauf geachtet, dass die Tiere auf Stroh liegen und dass keine Silage an sie verfüttert wird. Gentechnik komme auch nicht in den Futtertrog.

Was die Tiere fressen, bestimme, wie ihr Fleisch ist, erklärt Ute Rehm. "Das Schlachtalter liegt bei zwölf Monaten für Rinder und bei sechs Monaten für Schweine", erklärt die Metzgereiverkäuferin, die schon viele Jahre zum Markdorfer Markt kommt. Die Metzgerei-Eisele-Lastwagen fahren aber auch die Märkte von Friedrichshafen, Immenstaad, Ravensburg, Weingarten, Albstadt-Tailfingen und Albstadt-Ebingen an. Das Ostracher Unternehmen betreibt kein eigenes Ladengeschäft. Seine Kunden sucht es ausschließlich auf den Wochenmärkten der Region.

"Regionalität gehört natürlich auch zu diesem Konzept", erläutert Ute Rehm. Essen sei schließlich Vertrauenssache. Da müsse man schon wissen, wo das Fleisch herkommt, das über die Theke gereicht wird.