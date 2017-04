Markdorf Unterwegs in altmeisterlichen Welten: Kunstverein zeigt Bilder von Alex Tennigkeit

Der Markdorfer Kunstverein präsentiert ab kommendem Wochenende Arbeiten von Alex Tennigkeit. Die Ausstellung in der Stadtgalerie trägt den Titel "Confetti War".

Was hat Krieg mit Konfetti zu tun? Die Frage stellt sich beim Titel der jüngsten Ausstellung in der Markdorfer Stadtgalerie. Alex Tennigkeit heißt die junge Malerin aus Berlin, die der Markdorfer Kunstverein eingeladen hat, hier in Markdorf einige ihrer neuesten Arbeiten, aber auch etliche ältere Werke auszustellen. Und ab Freitagabend kann das Publikum dann überlegen, was die Künstlerin mit ihrem Ausstellungstitel "Confetti War" meint.

Zumindest eine Deutung liefert das vom Kunstverein vorgelegte Faltblatt. Denn dort wird Edward Spears zitiert, ein hochdekorierter britischer Offizier im Ersten Weltkrieg und General während des Zweiten Weltkriegs. Er warnte mit Blick auf die Nazis, es sei töricht einen erbarmungslosen Feind, mit Konfetti bekriegen zu wollen.

"Confetti War" heißt indes auch ein großformatiges Bild von Alex Tennigkeit, auf dem tatsächlich bunte Papierschnipsel zu sehen sind. Neben sich windenden Luftschlangen, neben einem bauschigen Gebilde, das stark an jene kleinen Schirmchen erinnert, wie sie in Eisbechern stecken. Nur, dass es hier den Kopf einer aufgebahrten Toten beschirmt. Das nähere Hinschauen leitet zu weiteren Kontrasten.

Da reihen sich die Silhouetten von Tänzerinnen, dort gleitet eine junge Dame in artistischem Schwung und knapper Bekleidung in den rechten Bildrand, während weiter unten offensichtlich Schwangere in Vierfüßer-Haltung über den Boden kriechen. Vorbei an den Kadavern getöteter Dickhäuter, aus deren klaffenden Wunden das Blut rinnt.

Die Szene ist bizarr, wirkt ebenso traumhaft wie die Un-Orte auf anderen Bildern Alex Tennigkeits. Erinnert "Confetti war" in seiner Düsternis an späte Max Ernst-Gemälde, so verweisen andere Arbeiten auf Lorrain oder andere barocke Maler – wiederum mit entschiedener Düsternis.

Wenn Alex Tennigkeit über ihr Malen spricht, dann redet sie oft von Ideen. Die geben ihr einen ersten Impuls. Die lassen sie ausprobieren, ja experimentieren, ob ein bestimmter Ausdruck, ob eine bestimmte Geste sich in einen größeren Zusammenhang einfügt. Scheitert das Experiment, übermalt sie die betreffende Partie, was die Betrachter dem fertigen Bild indes nicht mehr ansehen. Stattdessen begegnet Auskomponiertes, mit scheinbar traumhafter, besser albtraumhafter Sicherheit Kombiniertem.

Perspektiven, Körperlichkeit, Materialität, die Ingredienzien der figurativen Malerei alter Schule setzt Alex Tennigkeit überaus geschickt ein, um die Betrachter ihrer Bilder auf Entdeckungsfahrten zu schicken.

Zunächst ist es bloße Schaulust, bis das Auge auf Widersprüche stößt. Etwa auf dem Feld der Körperbilder. Wie zeigt sich Frau? Wie stellt sich Mann auf? Wie viel Gewalt spielt mit beim alltäglichen Lächeln? Schmerzen die Korsetts der Rollen, die Menschen spielen, gar wie Folter-Instrumente? Womöglich findet die Malerin Antworten bei ihren malerischen Erkundungen für sich selbst. Das Publikum jedenfalls wird eigene Antworten bei seinen eigenen Bilderkundungen entdecken müssen. Anhaltspunkte jedoch liefern diese Bilder.

Die Ausstellung

Alex Tennigkeit wurde im Jahr 1976 in Heilbronn geboren und wuchs in Tettnang auf. Heute lebt die Künstlerin in Berlin. Ihr Studium absolvierte sie an der Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe. 2005 erhielt sie den Förderpreis Junge Künstler. Es folgten Ausstellungen im In- und Ausland. Sie gehört zu den Gründungsmitgliedern des Malerinnen-Netzwerks Berlin-Leipzig. Alex Tennigkeit wird am Sonntag, 9. April, um 11 Uhr in der Stadtgalerie durch ihre Ausstellung "Confetti War" führen. Die Vernissage ist bereits am Freitag, 7. April. Beginn ist um 20 Uhr. Die Laudatio hält Professor Martin Oswald. Die Öffnungszeiten sind dienstags und mittwochs von 15 bis 17 Uhr, donnerstags und samstags von 10 bis 13 Uhr, freitags von 17 bis 19 Uhr sowie sonntags von 11 bis 17 Uhr. Montags und feiertags ist die Galerie geschlossen. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei.