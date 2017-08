Markdorf Unbekannter entwendet Sachen aus unverschlossenen Autos

Ein unbekannter Täter war am Donnerstagmorgen zwischen fünf und sechs Uhr im Wohngebiet am Gehrenberg unterwegs und suchte nicht abgeschlossenen Fahrzeuge.

Dabei entwendete er in der Maria-Lanz-Straße aus einem Auto den Fahrzeugschein, den er in der Lichtenbergstraße wieder wegwarf, als er dort aus zwei Autos zwei Jeansjacken, einen Pullover und rund 100 Euro Bargeld entwendete. Das teilt die Polizei mit. Teilweise warf er die Gegenstände in eine angrenzende Hecke. Der Unbekannte wurde gegen 5.50 Uhr von einem Zeugen in der Sonnenhalde in Riedheim gesehen, wo er ebenfalls versucht haben soll, in nicht verschlossene und im Freien abgestellte Autos zu gelangen. Der Mann soll 18 bis 25 Jahre alt sein, eine schlanke Statur und kurze braune Haare haben. Bekleidet war er mit einem roten T-Shirt und einer dunklen Jogginghose. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Markdorf, Tel. 0 75 44/96 20-0, zu wenden.