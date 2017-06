vor 8 Stunden SK Markdorf Unbekannter beschädigt geparktes Auto und fährt davon

Ein unbekannter Autofahrer hat am Samstag zwischen 18 und 19 Uhr einen an der Spiegelbergstraße in Markdorf geparkten Wagen gestreift und sich vom Unfallort entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das teilt die Polizei mit.