Markdorf Umweltgruppe fordert Überprüfung der Verkehrsplanung

Der aktuelle Stand zur Änderung des Flächennutzungsplanes wurde in der jüngsten Monatssitzung der Markdorfer Umweltgruppe (UWG) diskutiert, teilt die UWG mit. Die Markdorfer Gruppierung steht der Südumfahrung und den neuen Wohnbauflächen kritisch gegenüber.

Zu den ursprünglich verabschiedeten 21 Hektar für Wohn- und Gewerbegebiete bis 2025 sollen nun durch die Erschließung von drei weiteren Gebieten etwa weitere neun Hektar Fläche hinzukommen. Als wesentliches Argument für den Flächenbedarf wurde seitens der Verwaltung die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum genannt. Der Erschließung komplett neuer Gebiete stehe die UWG nach wie vor kritisch gegenüber, da alle als konfliktreich gelten, siehe das Beispiel Griviten, wo das zu erschließende Gebiet als Biotop einzustufen sei. Daher wäre es wünschenswert, Wohnraum zunächst durch Innenentwicklung zu schaffen, so die UWG. In diesem Zusammenhang sollte ein städtebauliches Gesamtkonzept definiert und durch gestalterische Planung umgesetzt werden.

Nach intensiven Diskussionen zu einem Kernthema der UWG konnte im Anschluss Erfreuliches über den Stand der Entwürfe für den Umbau des Bischofsschlosses berichtet werden. Aus 14 Konzepten sei einstimmig ein klarer Sieger ermittelt worden. Der Siegerentwurf, so die UWG, überzeuge durch eine schlichte und klare Gebäudelinie und erfülle alle Anforderungen der Kriterienliste.

Der Stand der baulichen Maßnahmen der Grundschulen in Markdorf und Leimbach wurde nur kurz gestreift. Durch die hohen Kosten für den favorisierten Entwurf komme es eventuell nochmal zu einer Überprüfung von möglichen Alternativen.

Zum Abschluss der Sitzung wurde nach langer Zeit wieder die Verkehrsplanung für Markdorf aufgegriffen. Das Bürgervotum für eine Südumfahrung wurde vor vielen Jahren ermittelt und es könnte nun in nicht allzu ferner Zeit zum Beginn der Baumaßnahmen kommen. Die UWG ist der Meinung, dass dieses Thema wieder offen diskutiert werden sollte, da sich über die Jahre viele Parameter geändert hätten. Auch die Kosten für den geschätzten Eigenanteil hätten sich von ursprünglich 1,5 Millionen Euro auf laut UWG-Aussage nun etwa zehn Millionen Euro drastisch erhöht. Weiterhin sollten die ursprünglichen Annahmen zu Verkehrsaufkommen, der Realisierung von Anschlussstraßen in den Nachbarkommunen und dergleichen auf den aktuellen Stand gebracht werden. Die UWG fordert daher, dieses Thema wieder verstärkt in der Öffentlichkeit zu diskutieren und über einen erneuten Bürgerentscheid nachzudenken.