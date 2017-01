Markdorf Umweltgruppe erneuert Kritik an Schulpolitik

Die Umweltgruppe hat wie jedes Jahr die Dreikönigswanderung durch die Stadt veranstaltet. Ein dritter Schulstandort im Süden ist ein Wunsch der Gruppe.

Es sei kalt und zugig, erklärt Monika Schneider-Maier. Es fehle ein Windfang. "Den Bürgermeister hat damals das ganze Projekt nicht richtig interessiert", erinnert sich die Grundschullehrerin. Irgendwie hapere es an den Details. Sodass der in den 80er-Jahren erstellte Südost-Anbau der Jakob-Gretser-Schule den pädagogischen Zielen der darin unterrichtenden Lehrkräfte so gar nicht gerecht geworden sei. "Na, dann ist es ja eher positiv, wenn das jetzt alles weg soll", wirft Dieter Stahl ein. Wobei die Miene des Architekten nicht erkennen lässt, ob sein Beitrag ernst oder bloß als Scherz gemeint ist.

Man fröstelt. Bei Temperaturen deutlich unter Null haben sich die Teilnehmer der alljährlichen politischen Dreikönigswanderung der Markdorfer Umweltgruppe auf den Weg durch die Stadt gemacht. Vom Ausgangspunkt auf dem Marktplatz ging es durch das Obertor zum Grundschulgelände. Keineswegs um von der dortigen Wiese aus – quasi aus erhöhter Warte – den Panorama-Blick auf den im Sonnenlicht glitzernden See zu genießen. Den nimmt die tief in ihre Schals gemummte Gruppe allenfalls am Rande wahr. Der Abstecher zur Jakob-Gretser-Schule gilt der Schulsituation. "Uns treibt die Sorge", so der UWG-Vorsitzende Joachim Mutschler, "dass die Verwaltung mögliche Optionen außer Acht lässt und sich stattdessen auf ein Konzept versteift." Die Mitglieder der Umweltgruppe plädieren für einen dritten Grundschulstandort in der Stadt, welcher durchaus nicht im neuen Wohngebiet im Süden der Stadt liegen müsse. Mutschler schlägt einen Standort in der Nähe des Bildungszentrums vor. Sorgen bereiten ihm auch die Kosten für die geplanten Umbauten der Gretser-Schule und der Grundschule Leimbach, die sich auf rund 25 Millionen Euro belaufen.

Schneider-Maier missfällt die Dimension des im Gespräch stehenden Anbaus ans alte Gretser-Schulgebäude aus den 1920er-Jahren. "Da soll ein Riesen-Klotz hin, mit erdrückendem Volumen."

Auf dem Weg in Richtung Rathaus spricht Joachim Mutschler ihm unbekannte Dreikönigs-Wanderer an. Wie sie von dem kommunalpolitischen Angebot erfahren hätten, zu dem die Umweltgruppe nun schon seit gut anderthalb Jahrzehnten stets am 6. Januar einlädt. Die einen haben es aus der Beilage im Amtsblatt, die anderen durch Hinweise von Bekannten oder durch den SÜDKURIER erfahren. "Für mich war vieles neu", erklärt ein Herr im Rentenalter. Ebenso wenig wie die Dimension seien ihm die angesprochenen Details der Markdorfer Schulerweiterungen klar gewesen.

Noch zugiger als vor der Schule wird es im Schatten des Rathauses. Entsprechend knapp fallen die Ausführungen Clemens Rids zu den Plänen für das dortige Areal aus. "Ich könnte mir dort oben gut einen Dachgarten vorstellen", erklärt Rid, der sich in der Umweltgruppe vor allem in den Themen der Stadtplanung, aber auch beim Erhalt von historischer Bausubstanz einbringt. Gleich, welche Lösung gefunden wird und wie das Rathausareal künftig genutzt werde, so Rid: "Wir erhoffen uns davon eine Belebung der Altstadt."

Weniger lebendig hätte Rid es gern im Bereich des neuen Wohnkomplexes an der Mangoldstraße gesehen. Hier vermisst er eine klare Verkehrsführung. Unnötige Zufahrts-Strecken würden den Parksuch-Verkehr nur zusätzlich verstärken, so fürchtet er. Immerhin, dass hier innerstädtisch verdichtet wurde, vor allem aber, dass erschwinglicherer Wohnraum entsteht, begrüßt Rid ausdrücklich. Betrübt ist er, dass der Oberhof an der Talstraße abgebrannt ist. "Das war eines von Markdorfs ältesten Gebäuden, das man gut noch hätte nutzen können." Diese Chance sei verpasst. Umso mehr bemühe sich die Umweltgruppe, auf andere Chancen rechtzeitig hinzuweisen.





Dreikönigstreffen

Politik und Dreikönig, eine Kombination die zunächst an die FDP denken lässt. Denn deren Treffen im Stuttgarter Staatstheater waren allemal gut für politische Wegweisungen in der Bundespolitik. Liberale beginnen ihr politisches Jahr indes auch andernorts am sechsten Januar, so in Sachsen-Anhalt. Ebenfalls an die Zukunft im Staat, und keineswegs nur im Freistaat, denkt die CSU alljährlich an Dreikönig – mal in Wildbad Kreuth, dieses Jahr im Kloster Seeon, während sich die bayerischen Sozialdemokraten traditionell zu ihrem eigenen Dreikönigstreffen in der Landeshauptstadt versammeln. Das Datum hat Symbolwert, den die Bündnisgrünen in Offenburg sogar noch getoppt haben: Sie trafen sich am 6. Januar im dortigen "Dreikönigscafé". Der Feiertag, der an die drei Magier beziehungsweise Sterndeuter aus dem Matthäusevangelium erinnert, dient parteiübergreifend dazu, neue Orientierung anzukündigen oder eingeschlagene Pfade zu begründen. Anhängern und Wählern soll ein Licht aufgehen, gewissermaßen so, wie es die Schrift berichtet. Die Umweltgruppe in Markdorf setzt übrigens seit mehr als anderthalb Jahrzehnten auf die Signalwirkung ihrer Dreikönigswanderungen durch die Stadt. (büj)