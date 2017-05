Markdorf Umweltgruppe Markdorf in Jahres-Klausur

Die politische Gruppierung tauschte sich in Meersburg über die Themen Schulen, Verkehr und Rathausareal aus.

Markdorf – Zu ihrer jährlichen Klausurtagung traf sich die Umweltgruppe (UWG) Markdorf mit rund 15 Mitgliedern im Gästehaus "Jufa" in Meersburg. Im Fokus standen die Themen Grundschulentwicklung, Nachnutzung des Rathausareals, Verkehrskonzepte und Südumfahrung, teilt die UWG mit. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Joachim Mutschler wurde zunächst zu den vier Themen jeweils ein Impulsvortrag mit einem Überblick über die Thematik und den aktuellen Stand gegeben. Unter der Moderation der stellvertretenden Vorsitzenden Brigitta Ehinger wurde danach in Einzelgruppen diskutiert und Handlungsvorschläge erarbeitet. Für die Grundschulentwicklung gilt als gesetzt, dass nur noch die beiden Standorte an der Jakob-Gretser-Schule (vierzügig) und in Leimbach (zweizügig) betrachtet werden. Die Umweltgruppe regt an, parallel zu den Planungen konsequent den Erwerb des Geländes der Pestalozzischule intensiv zu prüfen und zu forcieren. Dieses Gelände wäre sehr geeignet, in unmittelbarer Nähe der Jakob-Gretser-Schule später eine möglicherweise benötigte Erweiterung durchzuführen, da der UWG ein Bedarf für insgesamt sieben Züge derzeit nicht mehr allzu unrealistisch erscheine. Weiterhin wird befürwortet, dass bei der konkreten Raumplanung die Wünsche des Lehrerkollegiums berücksichtigt werden, was vor allem die Einrichtung von Funktionsräumen betrifft. Bei der Sporthallenplanung sollten laut UWG unbedingt zwei ganze Felder vorgesehen werden.

Bei der Nachnutzung des Rathausareales gehe die Stadt den Weg, die Bürger früh in die Ideenfindung und Planung einzubinden, was die UWG als sehr positiv bewerte. Die ersten Entwürfe zur Anregung der Diskussionen scheinen sich im Moment stark an Nutzungsplänen von vermeintlich interessierten Investoren zu orientieren, schreibt die UWG. Die Einbeziehung der Bürgervorschläge sollte eventuell durch professionell erstellte Konzeptvorschläge mit dem Ziel einer spürbaren Aufwertung und erfolgreichen Nutzung des Areals unterstützt werden, bevor es in die städtebauliche Planungsphase gehe.

Das Thema Verkehrskonzepte für Markdorf wurde von einem Büro untersucht und im Gemeinderat und in der Stadthalle vorgestellt. Die Untersuchungen hätten einen starken Stichprobencharakter gehabt und seien laut UWG nicht besonders geeignet, ein fundiertes und umfassendes Bild aller Aspekte zu geben. Die Umweltgruppe wünscht sich eine ausgewogene Planung und die Förderung aller Verkehrsteilnehmer unter Berücksichtigung der Minimierung von Lärm und Verschmutzung. Es gelte vor allem, das Angebot des ÖPNV stark zu verbessern, wobei ein Stadtbusnetz für eine Stadt der Größe Markdorfs sinnvoll wäre. Die E-Bike-Mobilität sollte durch Verleih- und Ladestationen unterstützt werden. Beim Thema Straßenbau seien die Auswirkungen der verschiedenen Projekte aufeinander vielschichtig und mitunter schwierig zu bewerten. Die UWG unterstütze den Wunsch von Bürgermeister Georg Riedmann, die Entscheidungen in den Nachbargemeinden Hagnau, Bermatingen und Kluftern abzuwarten, bevor der Bau einer Südumfahrung beschlossen werde.