vor 2 Stunden Jörg Büsche Markdorf Überraschungseis und überraschender Mozart

Das erste Sommerkonzert in der Mauritiuskapelle mit Katharina Buschhaus, Wanda-Maria Beer und Ulrich Frey macht Lust auf mehr. Obendrein gab's auch noch Eis in der Pause – was will der Musikliebhaber mehr!