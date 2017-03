Markdorf Turnverein: Mitgliederzahl entwickelt sich gegen Trend positiv

Die Mitgliederzahl im Turnverein Markdorf ist seit Jahren stabil. Das wurde bei der Hauptversammlugn deutlich. Der größte Verein der Stadt hat keine Nachwuchssorgen. Bereits jetzt werden erste Pläne für den 140. Geburtstag des Vereins im Jarh 2020 geschmiedet. Der Gehrenberglauf findet dieses Jahr zum 25. Mal statt.

Markdorf – Das „Rendezvous der Besten“, die große Athletik-Show, zu der sich der Badische Turnerbund beim Turnverein Markdorf eingeladen hatte, ist grade glücklich über die Bühne gegangen, da stehen schon die nächsten wichtigen Ereignisse für den Turnverein an: zum Beispiel das Internationale Deutsche Turnfest in Berlin, zu dem im Juni auch 35 Teilnehmer aus Markdorf an die Spree reisen werden. Das berichtete Michael Gantert, Leiter der Abteilung Geräteturnen, in der Hauptversammlung in der Stadthalle.

Einen ersten Blick auf das Jubiläumsjahr 2020, wenn der TVM sein 140-jähriges Bestehen feiern wird, warf Uwe Schäfer, Vorsitzender des mit 1238 Mitgliedern größten Vereins in der Stadt. „Ich weiß, das ist erst in drei Jahren“, erklärte er, „aber wenn wir uns in den kommenden zwölf Monaten gründlich Gedanken machen, dann haben wir noch 24 Monate, um alles gut vorzubereiten.“ Und dass der TVM in seinem Jubiläumsjahr etwas Besonderes bieten wird, daran ließ der Vorsitzende keinen Zweifel.

Keine weitere Besonderheit wird es in diesem Jahr mehr geben – im Sinne größerer Darbietungen wie zuletzt „Movement“, die Musik- und Turnschau in Kooperation mit der Musikschule. Eigentlich wäre ein derartiges Spektakel angesagt. „Wir machen das ja alle zwei Jahre“, sagte Schäfer. Dieses Jahr habe sich der TVM aber schon am Landschaftstreffen der Narren im Januar beteiligt. Überdies steht im Juli das Landesturnertreffen an und im Oktober der 25. Gehrenberglauf, dessen Jubiläum angemessen begangen werden soll. Darüber hinaus habe der Vorstand der Stadt versprochen, zum 1200. Stadtjubiläum einen Stadtlauf auszurichten, dies am 1. Juli.

Seinen Rückblick nutzte Schäfer, um einmal seine eigene Tätigkeit zu schildern. Dabei rückte er weniger sein Organisieren, Koordinieren, seine Treffen in diversen Gremien in den Vordergrund. Den Schwerpunkt legte Schäfer auf „den Spaß, mit dem ich dabei bin“. Es bereite ihm einfach große Freude, Vorsitzender eines Vereins mit sechs Abteilungen, 80 Übungsleitern, einem ehrenamtlichen Einsatz von rund 120 Stunden in der Woche und über 1230 Mitgliedern zu sein. Einen Schwund an Turnern habe der TVM nicht zu beklagen. Gänzlich gegen den allgemeinen Trend blieben die Mitgliederzahlen stabil – und das bereits seit Jahren. Ein Grund dafür sei die große Beliebtheit der Nachwuchsangebote. Obwohl stetig ausgeweitet und durch zusätzliche Angebote ergänzt, sei es immer noch nicht gelungen, die lange Warteliste abzubauen. Die Liste jener Eltern, die ihren Nachwuchs gern zum Kinderturnen anmelden möchten, berichtete Barbara Petith.

Einen gewissen Einbruch der Mitgliederzahlen macht der Verein in der Altersgruppe der jungen Erwachsenen aus. Hier sei am ehesten Werbung nötig, fand Uwe Schäfer. Der Vorsitzende schlug ein moderates Werben vor: Leute im Bekanntenkreis ansprechen und die positive Wirkung von Sport vermitteln, dessen Hilfe beim Wiederherstellen der körperlichen Balance in einem eher stressigen Alltag. Den „Megatrend Gesundheit“ hat Katja Eberle, Leiterin der Abteilung Tanz, längst erkannt. In ihrem Bericht schnitt sie den Beitrag des TVM bei den anstehenden Gesundheitswochen an. Petra Lutz schilderte die gute Stimmung in der Abteilung Volleyball. An vier Tagen in der Woche pritschen Volleyballer beiderlei Geschlechts den Ball übers Netz. Michael Bauer blickte auf den Gehrenberg-Jubiläumslauf, gespannt auch, wer sich als Nachfolger für Organisationsurgestein Hugo Brecht findet. Der Verein und auch Brecht selbst sind nach wie vor auf der Suche und am Werben. Michael Gantert berichtete vom Abschneiden seiner Geräteturner bei den Wettkämpfen. Auch er ist auf der Suche: „Wir brauchen Alltagshelden, neue Übungsleiter und Trainer für unsere Abteilung.“

Der Verein

Vorstand:

Vorsitzender Uwe Schäfer, Stellvertreterin Judith Bentele-Rid, Schatzmeisterin Nicole Dusche, Schriftführerin Bärbel Juliette.

Abteilungen:

Kinderturnen (Karin Willanowsky), Freizeitsport (Karin Köchling), Geräteturnen (Michael Gantert), Tanz (Katja Eberle), Leichtathletik (Michael Bauer), Volleyball (Stephan Lutz).

Ehrungen:

25 Jahre Mitglied: Sabine Bühlmeier, Klaus Fleck, Andreas Graf, Brunhilde Moll, Martina Molnar, Iris Scheller, Ulrike Stohl und Ulrike Weber.

40 Jahre: Berthold Bailer, Gerda Gerhard und Ingrid Muff.

50 Jahre: Herta Bischof.

25 Jahre Übungsleiterin: Elvira Kneissler, Übungsleiterin B Prävention, Fit und gesund und Nordic Walking.

Personalien:

Trainerlizenzen haben Seti Frotscher und Karin Köchling erworben.

