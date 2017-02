Markdorf Trio "Berta Epple" vertont Weltschmerz auf Schwäbisch

Das Trio "Berta Epple" hat mit seinen jazzigen, vom Schwabenländle angehauchten Kompositionen das Theaterstadel in Markdorf aufgemischt.

Die Geigen-Saiten überzeugend schmachten lassen, ohne dass es nach Kitsch klingt, den Kontrabass sonor-kultiviert zupfen und dazu gediegen perlende Piano-Klänge geben. Das kann nicht jeder, aber viele. Es bedarf nur einigen Talents, dazu eifrigen Übens und reichlicher Routine.

In den einschlägigen Clubs treten etliche Trios auf, die ihr Publikum regelmäßig mit solidem, mit gutem und bei einigem Glück sogar mit hervorragendem Jazz bedienen. Sehr guten, grundsoliden, ja hervorragenden Jazz servierte auch "Berta Epple". Jenes Ensemble, das sich nach einem Neckar-Personen-Schiff benannt hat. Zusammen setzt es sich aus den ehemaligen "Tango Five"-Spielern Bobby Fischer (Piano), Gregor Hübner (Geige) und Veit Hübner (Kontrabass).



Alle drei Musiker stammen aus dem Großraum Stuttgart, was man durchaus hört. Nicht wenn sie ihre Saiten streichen, zupfen, anschlagen, sondern wenn sie sprechen. Sie schwäbeln. Mindestens so virtuos wie sie ihre Instrumente beherrschen, beherrschen sie die feinen Nuancen ihres Heimat-Dialekts, das feine Zusammenspiel von Lauten und variierenden Stimmungslagen. Unmut, Übermut, Verdruss, die breite Palette des Gekränktseins und sogar Freude und Heiterkeit wissen sie zu modulieren, auch zu formulieren. Und machen die Sprache dadurch zu einem weiteren Instrument auf der Bühne, das teils im Kontrast zu den Melodien steht, teils dessen Stimmung verstärkt. Zum Beispiel beim Song vom Jo und von der Babs. Zweien, die aufs Land gezogen sind, um dort ihr biologisch-dynamisch-romantisiertes Unglück zu suchen. "Alles bio bitteschön" lautet denn auch ein stets wiederholter, gallig-mitleidiger Refrain-Schnipsel.

Und wär's in französischer Sprache und nicht in angeranztem Schwäbisch gesungen, das Chanson vom alleinstehenden Holger, es würde das Publikum in den großen Sälen von Paris ebenso zum Toben bringen wie die Zuhörer im Theaterstadel. So aber haftet dem Lied ein Geschmack von Kehrwoche an. Man muss die kennen – und mögen, um zu ergründen, wie tief dieses Lied mit seinem "Na, da putz i halt wieder aloi" in die Seele der Leute am Neckar greift.