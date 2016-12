Schick ausgehen ist dieses Jahr wieder im Kommen. Bunte Raketen sind besonders gefragt. Das sind die Erfahrungen, Tipps und Trends des Markdorfer Einzelhandel zum diesjährigen Silvester.

Ob edles Fünf-Gang-Menü im Restaurant oder ein illustrer Abend bei Freunden mit Käsefondue und Bleigießen, das "Kleine Schwarze" ist nach wie vor auch bei den Damen in Markdorf beliebt, weiß Sonja Wolf von "Fashion by E." in der Hauptstraße. "Und natürlich dürfen tolle Glitzereffekte nicht fehlen, gerne wird nach Glitzergürteln und Oberteilen gefragt." Außerdem stehen Kombinationen von Jeans mit Blazer und beispielsweise einem Schal, in hellem Farbton gehalten, diesen Winter sehr hoch im Kurs. "Oft wird nach einem Outfit gesucht, das gleichzeitig alltags- und ausgehtauglich ist", so Wolf. Wer also den Herrn mit Fliege schick zum Silvester-Dinner begleiten möchte, ist mit dem "Kleinen Schwarzen", egal ob als Hose oder als Rock, bestens gekleidet. Und mal ehrlich: Schick angezogen macht das Ausgehen doppelt Freude.Nico Schneider von "Wolfram S" im Proma bestätigt, dass neben der Krawatte auch die Fliege in den letzten Tagen verstärkt nachgefragt wurde: "Bei den Krawatten und Fliegen sind es vor allem die festlichen Farben wie klassisch schwarz, silbergrau oder schwarz und weiß gemustert, die gut gehen." Es werde bei den Herren, gerade bei jungen, schon vermehrt Wert auf ein elegantes und gepflegtes Outfit für die Silvesterparty gelegt, so Schneider."Gerne wird noch zur Fliege ein Stehkragenhemd genommen, das sieht dann zusammen mit einem feinen Anzug besonders schick aus." Und wer es gerne etwas bunter um den Hals mag, wird sicher auch fündig, meint Schneider: "Natürlich kann man den Schwarzweiß-Look mit einer farbigen Krawatte oder Fliege auch richtig aufpeppen."die auch für Kinder geeignet sind, stehen im Freizeit- und Bastel-Shop MegaMix an der L207 am Markdorfer Ortsausgang Richtung Bermatingen hoch im Kurs. "Natürlich wird hauptsächlich nach Raketen und Batterien gefragt, aber wenn Kinder dabei sind, dann wollen die auch berücksichtigt werden", sagt Verkäuferin Monika Krabel. Besonders wichtig ist ihr, dass kein Jugendlicher an gefährliches Feuerwerk kommt. "Das ist nicht ungefährlich, daher lassen wir uns immer die Ausweise zeigen, lieber einmal zu viel als zu wenig." Positiver Nebeneffekt: "Manche Herren fühlen sich durchaus geschmeichelt, wenn man sie nach dem Ausweis fragt", erzählt Krabel schmunzelnd. "Und wer sicher gehen will, dass es 2017 gut läuft, für den stehen im Kassenbereich verschiedene Glücksbringer zur Auswahl."und die Markdorfer decken sich auch in diesem Jahr wieder mit ordentlich Feuerwerk ein, um gebührend in das neue Jahr 2017 reinzufeiern und -böllern. Waren im vergangenen Jahr Feuerwerks-Batterien der Renner, scheinen diesmal die Raketen das Rennen zu machen. Dazu Sonja Gerhards vom Neukauf-Sulger-Markt an der Markdorfer Mangoldstraße: "Es wird viel nach Raketen gefragt, die versprechen besonders lange und bunte Effektbilder und knallen dafür weniger." Außerdem macht sie in diesem Jahr eine weitere interessante Beobachtung. "Es soll nicht zu viel kosten, es wird häufiger nach dem Preis gefragt." Die Kundinnen Jocelyn und Stina hingegen setzen auf etwas Altbewährtes: "Wir werden Bleigießen machen, mal schauen was das neue Jahr für uns so bereit hält."