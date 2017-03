Trauer um Pater Weber

Früherer Ittendorfer Seelsorger und Immenstaader Pallottiner ist im Alter von 87 Jahren verstorben.

Markdorf/Immenstaad – Am Abend des 21. März verstarb im Alter von 87 Jahren im Klinikum in Friedrichshafen Pater Stefan Philipp Weber. Von 1996 bis zur Eingliederung Ittendorfs in die Seelsorgeeinheit Markdorf widmete er sich von St. Josef Hersberg in Immenstaad aus voll Eifer der Pfarrei St. Martin in Ittendorf, heißt es in einem Nachruf der Seelsorgeeinheit Markdorf.

Pater Stefan Weber entstammt einer kinderreichen Bauernfamilie in Vorder Willmen bei St. Peter im Schwarzwald. Nachdem er die Volksschule beendet hatte, wünschte er sich in Freiburg im Konvikt aufgenommen zu werden. Das klappte nicht. Er wurde allerdings auf das Spätberufenenseminat der St. Josef aufmerksam gemacht. Die Pallottiner nahmen ihn auf. Nach dem Abschluss der Gymnasialzeit begann er am 1. Mai 1956 die Noviziatszeit im Herz Jesu Heim in Untermerzbach. Nach dem Theologiestudium an der Theologischen Hochschule der Pallottiner in Vallendar empfing er in Augsburg am 15. Juli 1962 die Priesterweihe. In Grafenau im Bayerischen Wald war er Kaplan und Krankenhausseelsorger (1964 bis 1972). Siebzehn Jahre (1972 bis 1989) prägte er als zweiter Pfarrer das Pfarrleben in der erst 1971 entstandenen jüngsten Gemeinde Konstanz im so genannten Berchengebiet. Als ihn der Provinzial Pater Ferdinand Thome SAC in das Frankenland nach Hösbach-Bahnhof als Pfarrer der Gemeinde von der Mutterschaft Mariens versetzte, wollten ihn die Pfarreimitglieder von St. Gallus nicht ziehen lassen. Pater Weber gehorchte seinem Provinzial und wirkte von 1989 bis 1996 in der Nähe von Aschaffenburg und dem Wallfahrtsort Schmerlenbach.

Bis Mai 2014 machte sich Pater Weber „nützlich“ im Geistlichen Haus für Bildung, Begegnung und Erholung. Die Begegnung mit den Hausgästen war ihm wichtig. Unter den Mitbrüdern hatte er den Titel „Treppenhaus-Seelsorger“. Aus Krankheitsgründen zog Pater Weber in das Haus St. Vinzenz Pallotti in Immenstaad um. Geduldig nahm er seine zunehmende Schwäche an. Für seine Angehörigen beschrieb er seinen Zustand so: ich bin krank und habe dabei den Vorteil, dass ich keine Schmerzen leide.

Das Requiem wird am Montag, 27. März, um 13 Uhr in der Hauskirche von St. Josef, Schloss Hersberg 1, in Immenstaad gefeiert. Im Anschluss daran findet die Beisetzung auf dem Friedhof der Pallottiner-Gemeinschaft statt.