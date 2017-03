Markdorf Trauer um Pfarrer Werner Reihing

Der langjährige und beliebte Markdorfer Stadtpfarrer ist im Kloster Hegne bei Konstanz im Alter von 86 Jahren verstorben.

Markdorf – Der frühere langjährige Markdorfer Pfarrer Werner Reihing ist am 3. März im Alter von 86 Jahren im Kloster Hegne verstorben. Hier hat er seinen Ruhestand verbracht und 2015 sein Diamantenes Priesterjubiläum gefeiert. Am 16. Mai 1930 in Konstanz geboren, wuchs Werner Reihing in einer tief gläubigen Familie auf und lernte in St. Stephan als Ministrant die Freude am Glauben kennen, heißt es in einer Würdigung der Seelsorgeeinheit Markdorf. So führte ihn sein Weg zielstrebig nach dem Abitur 1950 zum Theologiestudium nach Freiburg und Münster. Mit 25 Jahren empfing er durch Erzbischof Eugen Seiterich in St. Peter die Priesterweihe und feierte in seiner Heimatgemeinde seine Primiz. Nach Vikarsstellen in Weingarten bei Karlsruhe und Ettlingen wurden ihm 1962 die Pfarrei Lobenfeld und 1968 die Pfarrei Plankstadt anvertraut. Seine Erfüllung als Seelsorger fand er schließlich in Markdorf und den Pfarreien der Seelsorgeeinheit von 1978 bis zu seiner Pensionierung 2005. An 5. Juni 2005 feierte der damals 75-Jährige seine goldene Priesterweihe. Im Gespräch mit dem SÜDKURIER sagte er, er verlasse Markdorf mit Wehmut und schönen Erinnerungen. Seine Haushälterin Lydia Kistner, die gute Seele des Pfarrhauses, begleitete Reihing ins Kloster Hegne, wo sie 2010 verstarb.

Werner Reihing gewann durch sein frohes und menschenfreundliches Wesen die Herzen der Gläubigen. Er war geprägt vom II. Vatikanischen Konzil und der Liebe zu einer sorgfältigen Liturgie sowie zur Jugend- und Familienarbeit. Großen Wert legte er auch auf die Gemeinschaft der Geistlichen in den Dekanaten. Der Kontakt nach Markdorf ist nach seinem Wegzug nie abgebrochen, so war er noch einige Mal zu Gast beim Dreckkübelgschwätz der Historischen Narrenzunft und es gab Besuche in Hegne.

Zum Requiem am Montag, 13. März, um 12 Uhr in St. Stephan in Konstanz und der Beisetzung auf dem Hauptfriedhof wird ein von der Seelsorgeeinheit bereitgestellter Bus von Markdorf nach Konstanz fahren. Abfahrt ist um 10.30 Uhr am Marktplatz in Markdorf. Ein Zustieg in Ittendorf ist um 10.35 Uhr an der Bushaltestelle möglich. Die Rückfahrt erfolgt nach der Beisetzung auf dem Konstanzer Hauptfriedhof ab dort. Die Fahrtkostenbeteiligung beträgt fünf Euro pro Person. Anmeldung bitte im Pfarrbüro Markdorf unter Tel. 07544/9518-0.