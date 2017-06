Markdorf Tofu: Mit den Gewürzen kommt der Geschmack

In unserer Serie "Blick auf den Marktstand" empfiehlt Tofu-Händlerin Roswitha Fuchsschwanz eine Frühlingsrolle mit Tofu.

Wer Neues will, muss experimentieren. Und Roswitha Fuchsschwanz will Neues. Sie möchte neue Kunden gewinnen. Kunden für ihr Produkt auf dem Markt: Tofu. Und Roswitha Fuchsschwanz weiß, dass der weiße Bohnenquark immer noch von vielen mit Argwohn betrachtet wird. Denn nach wie vor hat das aus Asien stammende Soja-Produkt ein Imageproblem. "Der Irrglauben hält sich einfach hartnäckig", so erklärt Tofu-Händlerin Fuchsschwanz, "das weißer Tofu sofort gegessen wird."

Ungewürzt, in gewissermaßen geschmacksneutralen Zustand sei Tofu tatsächlich kein großer Gaumenschmaus. "Aber es käme ja auch niemand auf die Idee, sein Stück Fleisch ohne Salz ohne Pfeffer anzubraten. Wie bei allem in der Küche, hängt es an der Zubereitung, an den richtigen Zutaten. Und da ist man bei Roswitha Fuchsschwanz Experimentieren.

"Ich probiere ständig neue Rezepte aus", erklärt sie. Ihre Stammkunden auf dem Markdorfer Markt – und hier habe sie viele Stammkunden – können so öfter einmal eine Überraschung erschmecken. Neben den längst vertrauten Tofu-Landjägerinnen, neben die bekannten Bratschnitten – mit Knoblauch oder mit Meerrettich – und neben den diversen Tofubällchen und -burgern begegnen dann so spannend klingende Namen wie "Tofu Shiva", wie "Tofu Diabolo". Und von allem darf gekostet werden. Schließlich will Roswitha Fuchsschwanz nicht nur neue Kunden für ihre neuen Produkte gewinnen. Ein gutes Stück weit geht es ihr auch um die gesunde Ernährung.

Deshalb produziert Roswitha Fuchsschwanz ihre Eiweiß-Alternative daheim in Friedrichshafen ausschließlich aus natürlichen Zutaten in Bio-Qualität. Die Soma-Tofurei, so heißt das Unternehmen, das Roswitha Fuchsschwanz gemeinsam mit ihrem Mann Anton Bratschko betreibt, erhält regelmäßig ein Bio-Zertifikat.

Am Marktstand spielen Bekömmlichkeit, selbst die Förderlichkeit des Tofus dank seines hohen Mineralstoff- und Eiweißanteils nur eine nebengeordnete Rolle. Hier geht es vor allem um den Geschmack. Und der überzeugt – selbst hartnäckige Fleischliebhaber.

Die Serie

Von Rosenkohl bis Pastinake: Wir richten in einer Serie in loser Folge den „Blick auf den Marktstand“. Markdorfer Händler verraten uns Wissenswertes über Gemüse, Obst, Fisch oder Käse, deren Herkunft und Vorzüge.