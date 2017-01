Tina Thiel ist Ansprechpartnerin für alle Fälle

Die Schulsozialarbeiterin Tina Thiel der Markdorfer Jakob-Gretser-Schule hat im Gemeinderat ihre Arbeit vorgestellt. Ihre Stelle wird im September von 50 auf 75 Prozent erhöht.

Markdorf – Unterstützung der Lebensbewältigung, der sozialen Kompetenzentwicklung und des Schulerfolges – das sind die Globalziele, die sich aus der Definition von Schulsozialarbeit ableiten lassen. Wie diese Ziele an der Jakob-Gretser-Grundschule erreicht werden, dafür ist Tina Thiel zuständig, die im Gemeinderat ihre Tätigkeitsfelder vorstellte. "Mein Türöffner ist, dass ich Kinder nicht nach Leistung beurteilen muss", sagt die Schulsozialarbeiterin, der es darum geht, den Umgang mit Gefühlen, Respekt und Talenten zu vermitteln und zu fördern. Für Eltern und Lehrer ist sie eine zusätzliche Vertrauensperson, die flexibel und zeitnah auf Konflikte reagieren kann. "Die Betreuungserwartungen an die Schule sind gestiegen und mit ihnen die Erziehungsaufgaben", berichtete Thiel, deren Stelle ab September 2017 von 50 auf 75 Prozent erhöht wird. Auch seien mehr Verhaltensauffälligkeiten beobachtbar. Die Kinder müssten laut Thiel verstärkt lernen, dass nicht alle Bedürfnisse sofort gelöst werden können.

Die Schulsozialarbeit soll ein Bindeglied zwischen Elternhaus, Schule und Jugendhilfe sein und legt großen Wert auf inner- und außerschulische Vernetzung. Es laufen Kooperationen mit Jugendbeauftragten, der Flüchtlingsbeauftragter, Mehrgenerationenhaus, Zukunftswerkstatt, SAP, Soziale Dienste und Sozialarbeiter an anderen Schulen. Des Weiteren gehören die Einzelfallhilfe sowie die Präventionsarbeit und Projekte mit Gruppen und Schulklassen zu den Arbeitsfeldern. Von den knapp 430 Schülern haben im vergangenen Schuljahr 110 eine Einzelfallhilfe erhalten. Themen können unter anderem Konflikte mit anderen Schülern, mit den Eltern oder Probleme im Unterricht sein.

"Nicht alle Fälle können von A bis Z bei mir gelöst werden", sagte Thiel über den sensiblen Umgang mit Betroffenen, mit denen sie dann über weitere Hilfsmöglichkeiten berät. Zu den Projekten zählen Original Play und Sozialtraining in der Förderklasse, Sozial-emotionales Kompetenztraining in Klasse 1, Waldtag, Klassenrat und Feedbackkreis in Klasse 3, Gewaltprävention in Klasse 3 sowie die Organisation von "Wehr-Dich". Tina Thiel kümmert sich um die Kinder in den beiden Vorbereitungsklassen und bietet Ausflüge an. "Schulsozialarbeit ist an Schulen nicht mehr wegzudenken", betonte Thiel.

Die Stadträte waren von ihrem Vortrag begeistert. "Das ist ein großes Aufgabenfeld, das Sie haben", sagte Susanne Sträßle (CDU). Susanne Deiters Wälischmiller (UWG) fragte, wie dies alles mit einer 50-Prozent-Stelle zu bewältigen sein und Arnold Holstein (FW) unterstützt diese sinnvolle Arbeit. Christiane Oßwald (UWG) erkundigte sich, wie die zusätzlichen 25 Prozent umgesetzt werden sollen. "Es fallen weniger Überstunden an. Aber den genauen Bedarf müssen wir im Kollegium noch überlegen", so Thiel. Uwe Achilles (SPD) hofft, dass mehr Zeit für die Arbeit mit dem Kind bleibe und der administrative Anteil in den Hintergrund rücke.

Zur Person

Tina Thiel ist seit Oktober 2012 Schulsozialarbeiterin an der Jakob-Gretser-Grundschule und an der Pestalozzi-Schule. Sie hat eine Erzieherinnen-Ausbildung abgeschlossen. Anschließend studierte sie Sozialarbeit und Sozialpädagogik und schloss mit dem Diplom ab. Darüber hinaus ließ sie sich zur systemischen Einzel-, Paar-, und Familientherapeutin ausbilden. Sie ist erreichbar unter Telefon 07544/9340341, E-Mail: schulsozialarbeit-markdorf@web.de. (büj)