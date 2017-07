Markdorf Tilmann Siebert zum Abschied: "Es bedarf eines guten Miteinanders"

Gymnasialdirektor Tilmann Siebert wechselt nach Ravensburg und beantwortet im Interview Fragen zu seinen neun Jahren am Gymnasium des Bildungszentrums Markdorf.

Herr Siebert, für ihre Schüler hier am Markdorfer Gymnasium ist das Schuljahr nun zu Ende gegangen. Werden sie selbst überhaupt Ferien haben? Schließlich wechseln sie jetzt auf eine Schulleiterstellung in Ravensburg.

Richtig, ich gehe ans Welfen-Gymnasium in Ravensburg. Mein offizieller Dienstbeginn ist der erste August. Aber das ist nur die formale Seite. Tatsächlich werde ich auch in diesem Sommer wieder Ferien machen – so wie all die anderen Jahre auch.

Fahren sie weg?

Das ist noch offen. Sommerferien sind in unserer Familie immer Ferien der Spontanität, in denen ganz kurzfristig entschieden wird.

Sie haben vor einigen Wochen – ich glaube, bei einer schulischen Feier mit den Freizeit-Eltern am Bildungszentrum – gesagt, dass sie mit einem lachenden und einem weinenden Auge aus Markdorf fortgehen. Was macht sie lachen, was lässt sie weinen?

Nun, sprechen wir besser nur von einem Lächeln. Lächeln lässt mich die neue Herausforderung. Grundsätzlich hat ja jeder Neuanfang seinen ganz besonderen Reiz. Immer bieten sich andere Chancen, andere Möglichkeiten. Doch zum weinenden Auge: Das hat vor allem mit den Menschen zu tun, denen ich im Laufe der letzten neun Jahre hier begegnet bin. Da gab es sehr viele sehr unterschiedliche Kontakte. So etwas ist nicht austauschbar und lässt sich nicht einfach ersetzen.

Sie haben am sozialen Leben der Stadt teilgenommen. Man ist ihnen bei den Vernissagen des Kunstvereins begegnet und sie haben sich im örtlichen Rotary Club eingebracht. Werden sie auch weiterhin nach Markdorf kommen?

Natürlich hoffe ich auch weiterhin auf gute Kontakte. Auch zum Rotary Club, der mir die Möglichkeit geboten hat, die Diskussion mitzubekommen über das, was sich in der Stadt entwickelt – obwohl ich ja nicht in Markdorf wohne.

Sehen sie eine Markdorfer Besonderheit im starken Interesse der Markdorfer Wirtschaft an der Schule?

In jedem Falle beobachte ich eine große Wertschätzung seitens der Wirtschaft. Der Wirtschaftskreis fördert immer wieder einzelne Projekte. Er vergibt auch einen Preis für besondere Leistungen. Das geht doch weit hinaus über kurzfristiges Interesse. Und das zeichnet Markdorf als Bildungsstandort aus.

Wenn sie die letzten neun Jahre Revue passieren lassen, was war ihre wichtigste Erfahrung?

Es gab viele wichtige Erfahrungen. Aber die wichtigste war sicherlich, dass auch ein schwieriger Schulentwicklungsprozess gelingen kann.

Und was braucht's dazu?

Es bedarf eines guten Miteinanders. Alle Beteiligten müssen sich auf einem gemeinsamen Weg sehen. Sie brauchen die Bereitschaft, im Gespräch zu bleiben. Ganz wichtig dabei ist, dass miteinander, nicht übereinander geredet wird.

Sie haben bei der Umgestaltung am BZM keine ganz unmaßgebliche Rolle gespielt, Herr Siebert. Worauf haben sie besonders geachtet?

Meinen Beitrag möchte ich nicht so hoch gehängt wissen. Grundsätzlich ging es schon darum, dass berechtigte Ängste ausgeräumt wurden. Zum Beispiel die Angst, dass Bewährtes unter den Tisch fällt. So galt es, die hohe Qualität im Umgang mit förderbedürftigen Kindern und Jugendlichen zu sichern, wie sie etwa von der Werkrealschule erbracht wurde.

Was waren Ihre Schulentwicklungsschritte am Gymnasium?

Wir haben unter anderem die Zeitstruktur umgestellt, die langen Nachmittage abgeschafft – das aber im Kontext des gesamten Bildungszentrums. Wir haben uns der Frage gestellt, ob wir Modellschule für den Schulversuch zur Ausdehnung von G8 auf G9 werden. Wir haben Spanisch als dritte Fremdsprache eingeführt. Und wir haben verschiedene Projekte mit Schulmentoren umgesetzt – ältere Schülerinnen und Schüler kümmern sich um Jüngere.

Was waren Ihre eigenen Zielvorstellungen, als sie nach Markdorf gekommen sind?

Wichtig war mir von Anfang an, die Schüler ins Schulleben miteinzubinden.

Gab es noch weitere Ziele?

Neben diesem möglichst lebendigen Schulalltag mit vielen Möglichkeiten der Identifikation sollte ein hoher Bildungsstandard vermittelt werden.

Und ist Ihnen das gelungen?

Ich möchte jetzt ungern ein Urteil über mich selbst abgeben! Aber wenn sie sich an unserer Schule umschauen, dann sehen sie: Schüler sind an sehr vielen Stellen eingebunden, bringen sich aktiv ein – so zum Beispiel bei unserem Projekt "Meet to learn". Hier begegnen Ihnen junge aufgeweckte Menschen mit viel Eigenständigkeit.

Was wünschen Sie sich für Ihre neue Schulleiterstelle in Ravensburg?

Hoffentlich weniger Zeit mit der Diskussion über Schulstrukturen zu verbringen. Auch dass ich mehr kulturelle Themen in den Schulalltag einbringen kann, ebenso das Gespräch mit den Eltern.

Haben Sie ein pädagogisches Credo?

Ich bin ein großer Anhänger der gesprächsorientierten Unterrichtsform. Sodass Gedanken und Werte für Schüler unmittelbar erlebbar werden können.

Ein Satz zu Ihrer Nachfolgerin, Diana Amann?

Es ist sehr gut, dass mit Frau Amann schon zum Beginn des neuen Schuljahrs eine Nachfolgerin gefunden wurde. Noch dazu eine, deren fachliche Qualifikation erwiesenermaßen überaus hoch ist. Und sie ist sehr gut mit den Markdorfer Gegebenheiten vertraut.

Zur Person

Tilmann Siebert wurde am 22. April 1969 in Darmstadt geboren. Nach seinem Abitur studierte er in Tübingen, Berlin und Freiburg Germanistik und Geschichtswissenschaften. Das Referendariat absolvierte er in Freiburg. Nach dem 2. Staatsexamen unterrichtete er sechs Jahre lang am Ravensburger Welfen-Gymnasium, ging dann vier Jahre an die Deutsche Schule in Budapest und war im Anschluss neun Jahre lang Schulleiter am Gymnasium des Bildungszentrums in Markdorf. Tilmann Siebert ist verheiratet und hat drei Kinder. Die offizielle Verabschiedung ist für Dienstag, 12. September geplant, hier wird dann auch seine Nachfolgerin Diana Amann eingeführt.