Markdorf Theresia Leman leitet den Bodensee-Medley-Chor

Theresia Leman ist seit 2012 Vorsitzende des Bodensee-Medley-Chors in Markdorf. Im Gespräch mit dem SÜDKURIER spricht sie über ihre Begeisterung für Musik und was es ihr bedeutet, zu einem Chor zu gehören.

Sie sind die Vorsitzende des Bodensee-Medley-Chors. Was reizt Sie daran?

Die Gemeinschaft. Wir sind eine tolle Gruppe und eine tolle Vorstandschaft steht mir zur Seite. Ich habe ursprünglich auf Lehramt studiert, daher macht es mir Spaß, vorn zu stehen. Ich arbeite gerne für den Verein.

Wie kamen Sie denn zum Chor?

Über eine Freundin. Ich habe mein Abitur am Wirtschaftsgymnasium gemacht und sie war in meiner Parallelklasse. Sie hat den Chor entdeckt und mich einmal mitgenommen. Im Oktober 2008 bin ich dann eingetreten und man wurde sehr herzlich begrüßt. Es ist schön, wenn man von allen Generationen so freundlich aufgenommen wird.

Das ist eine lange Zeit im Chor. Was gefällt Ihnen besonders daran?

Die Grundvoraussetzung ist natürlich, dass man gerne singt. Und ich singe sehr gerne! Was aber fast an oberster Stelle steht, ist die Gemeinschaft. Wir sind eigentlich mehr Freunde. Schön ist auch, dass wir eine eigene Theatergruppe haben, die Theaterstücke aufführt. Da freue ich mich jedes Jahr drauf.

Spielen Sie denn auch selber mit?

Nein, ich mache die Begrüßung und stelle am Ende die Schauspieler und Regisseure vor. Ich bin daher ebenfalls am ganzen Abend präsent.

Der Bodensee-Medley-Chor bietet ein breites Programm, von modernen Liedern bis zur Kirchenmusik. Was singen Sie persönlich am liebsten?

Ich habe da keinen Favoriten. Das kommt immer ganz auf die Stimmungslage an. „May it be“ von Enya mag ich sehr gerne, aber auch Lieder wie „Lollipop“. Das ist eher ein lustiger Song. Moderne Lieder machen mir natürlich auch Spaß. Es macht uns aus, dass wir ein so buntes Programm haben.

Woher rührt Ihre Leidenschaft für die Musik?

Als Kind habe ich mit Blockflöte angefangen. Später habe ich viele Jahre Querflöte gespielt und auch Unterricht genommen. Gitarre habe ich mir dann selber beigebracht. Singen und kreativ sein macht einfach Spaß. Ich bin eine kleine Perfektionistin und verkopfe mich gerne.

Als Sängerin muss man gerade vor Auftritten auf seine Stimme achten. Haben Sie ein paar Tricks, um stimmlich fit zu bleiben?

Ich glaube nicht, dass ich bewusst etwas mache. Es ist aber auch so, dass ich einen Sprechberuf habe. Es gibt schon Abende, an denen die Stimme etwas angeschlagen ist, das ist normal. Am besten ist es, einfach gesund zu bleiben.

Haben Sie ein Lieblingslied, bei dem Sie gar nicht mehr aufhören können mitzusingen?

Eigentlich nicht. Ich bin da sehr offen. Es muss mir einfach gefallen. Wenn ich dann den Text einigermaßen kann, singe ich immer mit, das gerne auch mal im Auto. Nach der Chorprobe ist es besonders schlimm. Da sind die Lieder noch sehr präsent und man singt noch, bis man zu Hause ist.

Sie sind Sängerin und Vorsitzende des Chors und beschäftigen sich daher viel mit Musik. Gibt es auch mal Tage, an denen Sie damit nichts zu tun haben wollen?

Wenn man schwierige Themen ansprechen muss, dann will man danach schon mal abschalten, aber das kommt selten vor. Die Hauptversammlung ist eine Pflichtveranstaltung. Da bin ich jedes Jahr froh, wenn es geschafft ist und ich nichts vergessen habe.

Was bedeutet Musik für Sie persönlich?

Musik ist für mich immer präsent. Das war schon als Kind so. Es wäre wahnsinnig langweilig ohne sie. Musik ist etwas ganz Individuelles und Kreatives, für diejenigen, die selber Musik machen. Man kann sich richtig austoben. Ohne Musik möchte ich nicht sein.

Zur Person

Theresia Leman ist 29 Jahre alt, lebt in Oberteuringen und arbeitet als Kauffrau für Büromanagement in Kluftern. Nach ihrem Realschulabschluss besuchte sie das Wirtschaftsgymnasium in Ravensburg. Danach studierte sie an der Pädagogischen Hochschule Weingarten Grund- und Hauptschullehramt. Theresia Leman ist seit neun Jahren Mitglied des Bodensee-Medley-Chors, dem sie seit 2012 als Vorsitzende vorsteht. In ihrer Freizeit zeichnet sie gern oder trifft sich mit Freunden. Auch lesen und die Gestaltung der Chor-Homepage gehören zu ihren Hobbys. (jli)