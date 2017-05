Markdorf Themen des Tages nun auch per E-Mail

Kostenfrei und digital: "Guten Morgen Markdorf", den Newsletter der SÜDKURIER-Lokalredaktion, lesen bereits 115 Nutzer

Markdorf – Was sind die wichtigen Themen des Stadtgeschehens in Markdorf, was steht aktuell in Bermatingen oder dem Deggenhausertal an? Ist etwas Ungewöhnliches vorgefallen und über welche Inhalte berichtet heute die Zeitung? Diese Fragen beantwortet der neue kostenlose Newsletter der SÜDKURIER-Lokalredaktion Markdorf. Wer das jüngste Informationsangebot der Tageszeitung abonniert hat, bekommt die Nachrichten des Tages um 6 Uhr in der Früh bequem auf sein Smartphone oder den heimischen PC.

Redaktionsleiter Helmar Grupp und seine Kolleginnen und Kollegen geben prägnant und kurz, manchmal auch mit einem Schuss Meinung, einen Überblick über die wichtigsten Themen des Tages. 115 Abonennten haben sich seit dem Start des Markdorfer Newsletters schon vom Angebot überzeugen lassen, viele davon über die digitale Mundpropaganda, denn der Bestell-Link kann mit einem Klick weitergeleitet werden. Alle Nutzerdaten werden selbstverständlich gemäß den Datenschutzbestimmungen gehandhabt. Der Newsletter ist kostenlos und werbefrei und wer ihn bestellt, geht keine weitergehenden Verpflichtungen ein.

