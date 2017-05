Markdorf Theaterstück warnt vor Fallen im Internet

Das Theaterteam "Q-rage" hat am Bildungszentrum Markdorf in einem Zwei-Personen-Stück gezeigt, welche Kostenfallen und Fußangeln im Internet auf die Nutzer lauern. Auch Kriminalhauptkommissar Harald Reiners ging auf diese Punkte ein: "Geizt mit euren Daten", empfahl er den Schülern.

Markdorf – Neu ist es nicht, wozu der Kriminalhauptkommissar geraten hat, aber wirksam. "Geizt mit euren Daten", empfahl er den versammelten Schülern. Die hatten sich im Theaterstudio des Markdorfer Bildungszentrums (BZM) eingefunden, um etwas über den Umgang mit Neuen Medien zu erfahren. Vermittelt wurde das Wissen über die Kehrseiten, die Risiken und Gefahren der Handy-, Smartphone- und Computer-Nutzung durch ein Zwei-Personen-Ensemble des Theaterteams "Q-rage". So nennt sich eine von Sandra Hehrlein und Jörg Pollinger in Ludwigsburg gegründete Schauspieltruppe.

Schulsozialarbeiterin Antje Steinle beziehungsweise die Schulen am BZM hatten die beiden Schauspieler und studierten Theaterpädagogen eingeladen, "Total vernetzt – und alles klar?!" aufzuführen, ihr Stück "interaktives Theater", bei dem neben dem Spiel auf der Bühne auch ein Quiz geboten wurde. Überdies gab es immer wieder Fragerunden mit dem Publikum, den Schülern. Schließlich trat auch Harald Reiners auf, kein Bühnen-Polizist, sondern ein echter Beamter, zuständig für die Sicherheitsberatung des Friedrichshafener Polizeireviers. Veronika Elflein, die Leiterin des Schulverbunds, hatte eingangs erklärt, außer vom Verein "Kommunale Kriminalprävention Bodenseekreis" sei der "Q-rage"-Auftritt auch vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg unterstützt worden.

Hendrik und Lisa geizen gar nicht – jedenfalls nicht mit Daten. Damit aasen die beiden Jugendlichen im Stück "Total vernetzt – und alles klar?!" Sie laden aus dem Netz herunter, was das Zeug hält: Musik, Bilder, Videoclips. Genauso freimütig ist ihr Umgang mit den eigenen, den eigentlich ganz persönlichen Daten. Hier wird sorglos den allgemeinen Geschäftsbedingungen von den Anbietern im Netz, den AGBs, zugestimmt. Die beiden klicken auf den Zustimmungshaken, ohne die Formulare mit der eigentlich notwendigen Aufmerksamkeit durchgelesen zu haben.

"Die sind klein gedruckt – und meist seitenlang", wusste einer der Schüler aus eigener Erfahrung. Laxer Umgang mit den AGBs kann unter Umständen jedoch üble Folgen haben, warnte Polizist Reiners. So können auch bei vermeintlichen Gratisangeboten nach Ablauf einer gewissen Frist Kosten entstehen. Reiners Tipp daher, auch für die erwachsenen Zuhörer im Saal: "In der Regel gibt es eine 14-tägige Widerrufsfrist."

Kaum mehr rückgängig machen lassen sich aber jene Bilder, die von vielen unüberlegt in den sozialen Medien verbreitet werden. "Das Netz vergisst nie", warnte Sandra Hehrlein in ihrer Rolle als Moderatorin. Dem Hendrik aus dem Theaterstück war es zunächst egal, als sein Bild im Netz auftauchte. Das zeigt ihn am Boden liegend, sturzbetrunken. Erst die Kommentare anderer machen dem Schüler bewusst, wie peinlich das Bild ist.

"Erst nachdenken, dann hochladen", riet Kommissar Reiners. Gar nicht erst daran denken solle man bei allen Fotos, Filmen oder Kommentaren, die andere verletzen könnten. Auch dürfe niemand ungefragt fotografiert werden. Jeder habe das Recht auf seine Privatsphäre – "und die Rechte an seinem eigenen Bild".

Was der Hendrik im Stück noch witzig findet, den Schnappschuss unter der WC-Tür, das sei eine strafbare Handlung. Selbst wenn die Aufnahme nicht veröffentlicht wird, ruft sie die Justiz auf den Plan – und das Jugendamt, sofern der Fotograf noch nicht strafmündig ist. Ralph Spieth, Elternbeiratsvorsitzender und zudem Kriminalbeamter, sieht am BZM kaum akute Probleme im Umgang mit den Neuen Medien. "Die Lehrer leisten hier eine gute Arbeit", beobachtet er die Einbindung von Tablets und PCs in den Unterricht. Gleichwohl: "Prävention ist wichtig". Am morgigen Donnerstag kommt Spieth und beantwortet Schülerfragen.

Das Theaterstück

"Total vernetzt – und alles klar!?" lautet der Titel des Stücks, mit dem das Ensemble "Q-rage" Gefahren im Internet anspricht. Sie drohen Jugendlichen, sie drohen aber auch Erwachsenen bei unvorsichtigem Nutzerverhalten. Etwa wenn Videos unbedacht und ohne Einverständnis der Gefilmten auf dem Handy weitergeleitet werden. Oder wenn die Videos oder Bilder Gewalt oder Pornografie zeigen. Angesprochen werden darüber hinaus die Kostenfallen des Internets, die Regeln für das Herunterladen von Dateien, aber auch das Chatten – und die dort lauernden Gefahren.

Informationen im Internet:klicksafe.de